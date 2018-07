Notre patrimoine en Provence est riche de belles initiatives ! Au menu de ce dimanche en Provence, en voici trois à découvrir.

↘ De Natura Rerum, c'est une nouveau lieu à Arles, près des arènes : une galerie, une librairie thématique sur la vie dans l'Antiquité, et une collection de bières artisanales brassées en Provence. Nicolas de Lavergne est notre invité 📚

↘ Chez Tonton Marius à Marseille pour déguster une délicieuse pizza à la part ! Alex, l'un des trois jeunes compères créateurs du resto nous parle de ce beau projet 🍕

↘ Et si vous vous intéressez à la bande-dessinée, notre tchatcheuse de l'été Laura Crevel-Floyd, Aixoise et passionnée de BD depuis le plus jeune âge nous présente son blog l'Express, les auteurs aixois, et ses coups de cœur de l'année 📖

PATRIMOINE - De Natura Rerum à Arles : galerie, librairie et cave à bières artisanales à Arles !

De Natura Rerum, 50 rue du Refuge à Arles

GASTRONOMIE - Chez Tonton Marius : une pizza à la part s'il vous plait !

La belle équipe de Tonton Marius !

TCHATCHEURS DE L’ÉTÉ - La Fabrique à Bulles, un blog signé l'Aixoise Laura Crevel-Floyd, passionnée de BD !

