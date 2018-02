Rhodes, France

C'est une nouvelle façon de voir ce magnifique parc animalier au cœur de notre belle région. Si la réputation du parc n'est plus à faire, c'est un tout autre spectacle qui va s'offrir à vous !

Des animations créées pour l'occasion

Le Parc de Sainte Croix a tout prévu ! Chaque jour des animations vous seront proposées et certaines d'entre elles ont été pensées spécialement pour cette ouverture hivernale, notamment du côté du refuge de l'ours. Et bien évidemment, vous pourrez toujours assister aux repas des loups, des ours ou encore celui des pandas roux !

Le petit panda roux, l'une des stars du zoo ! © Radio France - Luc Llorca

Pour plus d'informations sur cette ouverture hivernale exceptionnelle, direction le site internet du Parc de Sainte Croix.

03.83.36.20.20, soyez le meilleur de chaque jour et France Bleu Lorraine vous offre 4 entrées pour le Parc de Sainte Croix à Rhodes. Bonne chance à tous !