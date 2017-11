Caen cause normand ! #2 Participez à la soirée avec France Bleu Normandie

Participez à la soirée Caen cause normand 2 » le jeudi 30 novembre 2017 au Mémorial de Caen, organisée par La Ville de Caen et la Communauté urbaine Caen. Venez écouter et partager sur le rayonnement extérieur du territoire.

La Ville de Caen et la Communauté urbaine Caen la mer organisent « Caen cause normand 2 », une soirée qui va se dérouler au Mémorial de Caen, le jeudi 30 novembre 2017, à 19h30. Le principe de cette soirée : recueillir des témoignages attestant du rayonnement extérieur du territoire.

Cette soirée est ouverte à tous. Il est conseillé de réserver en ligne pour Caen cause Normand.

Caen attire, Caen exporte et Caen rayonne !

En avril 2015, la première soirée « Caen cause normand », animée par Henri Sannier, avait réuni environ 1 400 personnes au Mémorial. L'objectif était de rappeler à la Normandie le poids de notre territoire, les débats d’alors n’étaient pas clos pour le choix de la capitale de la future Normandie réunifiée.

Ce jeudi 30 novembre, les témoignages recueillis auront pour but de démontrer le rayonnement de la région caennaise et normande. Les témoins qui interviendront :

des personnes qui, ailleurs en France ou dans le monde, travaillent nécessairement avec les « ressources » caennaises, qu’il s’agisse de recherche fondamentale, de numérique, d’économie, de culture, de sport, etc … mais il pourra également y avoir des témoignages plus « affectifs » déclarant ainsi un attachement au territoire.

des personnes qui, d’ici, font rayonner le territoire à l’extérieur, là encore qu’il s‘agisse d’export, de culture, de sport, de numérique, etc …

des « personnalités » ayant un lien avec Caen et l’ayant conservé, même si elles en sont désormais éloignées.

Parmi les témoins : Stéphane Hamelin, PDG du Groupe Hamelin (cahiers Oxford), les Madeleines Jeannette, le président de l’université de Caen et ses travaux de recherche avec Thomas Pesquet (dont nous avons une itw) et BodyCap, le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, ELDIM, un des fournisseur officiel d’Apple pour les iphones, des témoignages vidéos de Denis Brogniart et Elise Lucet, les basketteuses de l’équipe de Mondeville, le Village by CA et l’agriculture connectée, des laboratoires de recherche comme Cyceron (spécialisé en imagerie cérébrale), le Musée des Beaux-arts de Caen, l’IMEC, des musées américains qui travaillent avec le Mémorial de Caen dont le State Museum de New-York, une blogueuse tourisme tombée sous le charme de Caen (Itinéra magica), le groupe de supporters du SMC « We Are Malherbe », etc …

La soirée sera animée par la journaliste normande Charlotte Savreux et le caennais Thierry Geffrotin, qui a été longtemps journaliste au sein de France Bleu Normandie à Caen, ainsi que directeur de la station.

La soirée est organisée en partenariat avec Ouest-France, France Bleu Normandie, France 3 Normandie et le Crédit Agricole Normandie.

► Inscriptions et informations sous ce lien.