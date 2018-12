Carnaval de Dunkerque et Hauts-de-France: dates et parcours des bandes et des bals 2019

Cette année 2019, la journée de mardi gras est le mardi 5 mars. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, comme à Dunkerque, les carnavals auront lieu dès le mois de février et jusqu'au mois d'avril. . Toutes les infos sont ici : les dates, les parcours.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, après Noël et le jour de l'an, c'est la saison du carnaval. Fixé autour de la date du mardi gras, mardi 5 mars cette année 2019, les bandes et bals commenceront dès février. Comme le carnaval de Dunkerque qui s'achèvera lors de la bande du printemps, le samedi 23 mars. Au-delà de celui-ci, toute la région des Hauts-de-France fête le carnaval à travers des bandes ou des bals.

Petit rappel : la bande est une déambulation dans la ville alors que le bal est une déambulation dans un endroit fermé.

"A Dunkerque quand vient le carnaval, on est tous joyeux comme des cigales"

A Dunkerque, les habitants attendent avec impatience les Trois joyeuses. Pendant trois jours d'affilée, les bandes et bals s'enchainent. En 2019, elles auront lieu les dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 mars. Pendant ces trois jours, les bandes de Dunkerque, de la Citadelle et de Rosendaël sont fréquentées par des milliers de personnes. Les vrais carnavaleux suivront les bals et les bandes de la région jusqu'au mois d'avril.

Le parcours des bandes des 3 joyeuses sera mis en ligne ici dès que possible. Comme l'an passé, les parcours des bandes seront bien encadrés et la sécurité assurée par la ville.

Les dates du Carnaval de Dunkerque 2019

Samedi 2 février : Bande de Fort-Mardyck

Samedi 9 février : Bal du Chat Noir

Samedi 16 février : Bal des Kakernesches - Nuit de la Rose

Samedi 23 février : Bande de Mardyck, Bal des Corsaires

Dimanche 24 février : Bande de Saint-Pol-sur-Mer

Mercredi 27 février : Carnaval des seniors au Kursaal

Samedi 2 mars : Bande de la Basse-Ville, Nuit de l'Oncle Cô

Dimanche 3 mars : Trois Joyeuses - Bande de Dunkerque, Bal des Acharnés

Lundi 4 mars : Trois Joyeuses - Bande de la Citadelle

Mardi 5 mars : Trois Joyeuses - Bande de Rosendaël

Mercredi 6 mars : Bal enfantin des Chevaliers (Kursaal), Bal enfantin des Klottebreks (Rosendaël)

Samedi 9 mars : Bande de Petite-Synthe, Bal des Gigolos et Gigolettes

Dimanche 10 mars : Repas de la Violette, Bande de Malo-les-Bains, Chapelle de la Violette (Après-midi), Bal de la Violette (le soir)

Samedi 16 mars : Bal du Sporting

Samedi 23 mars : Bal du Printemps

Les autres carnavals du Nord et du Pas-de-Calais

Dimanche 20 Janvier : Bande des Pêcheurs de Capelle la grande

Du 1er au 5 mars: Carnaval de Bailleul

