France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Direction Moirans.

Moirans, France

Qu’est-ce qu’un bilboquet ?

Le bilboquet est un jeu d’adresse. L’objet est composé d’une tige, la plupart du temps en bois tourné, reliée par une cordelette à une boule, elle aussi en bois tourné, percée d’un trou d’un diamètre ajusté à la tige. Il s’agit donc de lancer, d’une seule main, la boule retenue par la ficelle de telle façon qu’elle retombe sur la tige et s’y enfile seule.

Bérengère Desmettre a choisi un bilboquet (7,50 €), cadeau pour son neveu, un enfant vif et adroit de ses gestes

Dessin - Le bilboquet du musée du jouet à Moirans - Bérengère Desmettre

Où se trouve le pays du bilboquet ?

Un peu partout car on retrouve ce jeu dans de nombreuses cultures et son origine est très ancienne mais imprécise. Certaines sources prétendent qu’il apparu en France à la fin du XVIe siècle puisque Henri III en fit un jeu à la mode. A Moirans-en-Montagne, l’entreprise de tourneurs sur bois Foulon le fabrique depuis les années 50 comme d’autres jouets en bois, tels quilles et croquets.

Le Fabuliste

Il me regarde avec méfiance et je vois bien dans ces yeux ce qu’il pense. Qu’est-ce qu’elle nous veut cette parisienne ? Alors, je réponds à sa question muette et revêche avec un sourire, à voix haute : Vous allez me raconter votre histoire, n’est-ce pas ? Il tripote deux trois objets sur son bureau, je sens qu’il espère se débarrasser de moi très vite … Deux heures plus tard, nous y sommes encore… Ses yeux pétillent, il me récite la fable de La Fontaine dont il vient de se souvenir la veille au soir.

C’est incroyable, en vieillissant, j’ai des morceaux entiers de poésies apprises dans mon enfance qui me reviennent. Il faut que je vous dise, j’ai vécu la guerre quand j’étais enfant et ce n’était vraiment pas facile. Ici, dans le Jura, ce n’était vraiment pas facile. Nous avions froid et faim. Il y avait le couvre-feu. Je me souviens très bien de mes camarades de classe…" - Portrait de Mr Foulon tourneur sur bois à Moirans à retrouver en intégralité dans mon livre Le mouchoir de la duchesse.

Jeanne Bole - L'enfant au bilboquet - Bérengère Desmettre

A visiter :

Musée du Jouet et sa boutique

5 rue du Murgin

39260 Moirans

Tel : 03 84 42 38 64

Email : musee-du-jouet@jurasud.net

Site internet : www.musee-du-jouet.com

A lire : "Le mouchoir de la duchesse. Voyage au cœur de l’artisanat d’art" de Bérengère Desmettre aux éditions Riveneuve.

