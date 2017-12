France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. A la découverte de l'atelier boutique associative, vitrine d'artistes à Besançon.

Bérengère Desmettre a choisi le mot Amour en 3 D (18 €), cadeau pour sa nièce chérie

Sculpture 3D du mot Amour - Bérengère Desmettre

Qu’est-ce qu’une imprimante 3 D ?

En un mot : une révolution.

En quelques lignes : une imprimante 3 D (c’est-à-dire trois dimensions) ressemble à une imprimante 2 D (c’est-à-dire deux dimensions) à la grande différence qu’elle imprime tout ce que l’on veut…en volume.

Le principe est celui de l’imprimante 2 D qui imprime des feuilles de papier avec du texte et des photos, les unes derrière les autres. Si ce n’est qu’ici l’imprimante 3 D superpose les feuilles de la matière choisie, les unes sur les autres, créant ainsi le volume.

L’objet à imprimer peut être modélisé ou bien scanné puis, à l’aide de la matière première que l’on aura choisi, l’imprimante 3 D le sortira en volume. Tout dépend des capacités de l’imprimante. Dans l’absolu, on peut imprimer quelques microns à plusieurs mètres, ce qui permet d’envisager imprimer, un jour, sa maison.

Dessin - Cathédrale St Jean - Bérengère Desmettre

Mon cadeau pour vous

Amour est un mot à avoir avec soi dans sa besace, un mot au-delà du nécessaire, un mot vital. J’ai un instant hésité entre le mot Amour et celui de Paix et puis j’ai choisi Amour car si l’Amour initie la Paix. L’inverse n’est pas évident. Oui, comme pour ma nièce chérie, qui a besoin d’une grosse cure d’Amour. Je vous souhaite de l’Amour pour 2018. De l’Amour profond. Celui qui rayonne de soi et va vers l’autre et lui fait simplement du bien en vous faisant du bien aussi. Ce sera mon cadeau à moi, Bérengère, pour vous, un cadeau Made in la vie en Franche Comté.

Définition du mot amour - Bérengère Desmettre

Où commander son mot en 3 D sur-mesure à Didier Bourdennet :

La petite Manufacture

18 rue de Pontarlier

25000 Besançon

Site internet : www.famethic.com

Collage amoureux - Bérengère Desmettre

