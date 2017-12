France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Direction Morteau chez les fondeurs de cloches de la famille Obertino.

Morteau, France

Bérengère Desmettre a choisi une cloche en bronze (16,30 €), cadeau pour son amie Lyna aimant peu les objets et respectant les animaux

Cloche en bronze de la fonderie artisanale de Morteau - Bérengère Desmettre

Le son de la cloche, c’est le monde de la vache." - Pierre Vuillemin de l’entreprise Obertino;

Du sable, du bronze et de la minutie

Ma petite cloche a été réalisée de manière totalement artisanale et traditionnelle en trois étapes.

L’artisan réalise le moulage extérieur et intérieur de la cloche à l’aide d’un châssi et d’un sable tassé manuellement. Auparavant naturellement clair, ce sable devient très noir au fil des utilisations successives. C’est sur ce moule préalable que le mouleur réalise toutes les décorations que l’on souhaite pour la cloche même la plus petite.

Lors de la deuxième étape, on verse le bronze en fusion à 1200° dans le moule.

Puis, l’artisan finalise son ouvrage manuellement pour donner un aspect lisse et brillant. Ma petite cloche pèse 80 grammes quand certaines pèseront 45 kilos…

Ce magnifique savoir-faire porte le label EPV signifiant Entreprise du Patrimoine Vivant.

Cloche en fabrication - Bérengère Desmettre

Le symbole de la cloche

En Chine, le bruit de la cloche est en rapport avec le tonnerre et s’associe à celui du tambour. La musique des cloches est une musique princière et un des critères de l’harmonie universelle. Les cloches suspendues aux toits des pagodes ont pour but de faire percevoir le son de la loi Boudhique. De façon universelle, le bruit des cloches a un pouvoir d’exorcisme, et du purification : il éloigne les influences mauvaises, ou du moins avertit de leur approche.

Trois raisons pour offrir ma cloche

Ainsi, en cette cloche toute jurassienne, j’ai trouvé de quoi faire plaisir à mon amie Lyna qui est Boudhiste et préfère les symboles. Car il ne s’agit pas d’une simple cloche mais de toute une histoire : celle des vaches qui parfois se bercent avec le son de la cloche tout en ruminant, celle de la préservation d’un patrimoine artisanal et celle du pouvoir de la cloche qui est dans son symbole.

Etiquette à la fonderie artisanale de cloche en bronze à Morteau - Bérengère Desmettre

Où acheter cette petite cloche en bronze :

Fonderie artisanale de cloches en bronze

44 rue de la Louhière

25500 Morteau

Site internet : www.obertino.fr

Le blog de Bérengère Desmettre et le site de tourisme en Bourgogne Franche-Comté.