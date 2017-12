France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Direction Passavant-la-Rochère pour un arrêt à la verrerie.

Passavant-la-Rochère, France

Une très très brève histoire du verre

L’histoire du verre remonte à la Préhistoire où il existe déjà à l’état naturel et est utilisé par l’homme, il y a 100 000 ans environ. Mais c’est en Mésopotamie et en Egypte dans l’Antiquité qu’il commence à être fabriqué étant considéré comme une matière extrêmement précieuse. Il apparaît transparent et multicolore à partir de la fin du VIe siècle av. J.C, puis il est soufflé à partir du IIIe siècle av. J-C aux environs de la Syrie et de la Palestine. Cette technique du soufflage permet soudainement une production et une diffusion massives…

On peut dire que le verre est avec le fer le corps qui a le plus contribué aux progrès de la civilisation ; aussi faire l’histoire du verre, est-ce presque faire l’histoire de la civilisation elle-même." - Louis Appert lors d’une conférence sur le verre en 1885.

Bérengère Desmettre a choisi quatre verres à vin Amboise (5,70 € x4) et une carafe à décanter (12,80 €), cadeau pour son meilleur ami qui casse régulièrement les verres qu'elle lui offre

Dessin - Pièces de la verrerie de La Rochère - Bérengère Desmettre

Mais encore…

La technique de fabrication du verre serait issue d’un accident relaté par Pline l’Ancien dans son Histoire Naturelle. On pense aujourd’hui, qu’il s’agit d’une légende car la fabrication du verre nécessite un feu à 1300° qu’il semble bien difficile de reproduire avec un simple feu de camp comme le raconte Pline.

Qui est Pline l'ancien ? - Bérengère Desmettre

Quoiqu’il en soit, le verre ne nous a jamais quitté. Il constitue les vitraux des églises, les fioles des alchimistes d’hier et celles des pharmaciens d’aujourd’hui, les lampes de mosquée ou de tables de notaire, les hublots des avions, nos lunettes de vues ou bien solaires, les flacons de nos parfums, certains presses papiers, nos vases quand ils ne sont pas en céramiques par exemple et nous est bien utile sur nos tables pour boire les liquides présentés.

Le verre à La Rochère

En Franche-Comté et plus précisément à La Rochère, l’histoire du verre commence en 1475 avec Simon de Thysac, gentilhomme verrier qui obtient l’autorisation de fonder une verrerie au lieu-dit des Rochiers. Après deux siècles d’aventures et mésaventures, en 1666, les fours de La Rochère sont rallumés et ne seront plus éteints jusqu’à ce jour…

Show room de la verrerie de La Rochère - Bérengère Desmettre

A visiter :

La cave show-room de Noël

Verrerie de la Rochère

4 rue de la verrerie

70210 Passavant La Rochère

Site internet : www.larochere.com

A lire : "La transparence et le reflet Verre, arts et civilisations" de Serge Bramly. Le livre de Poche.

Le blog de Bérengère et le site de tourisme en Bourgogne Franche-Comté.