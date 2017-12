Sochaux, France

Garanti à vie

L’aventure Peugeot, ayant commencé au XIXe siècle aux rythmes d’inventions qui touchent la mode, les arts de la table, le monde automobile, crée son premier moulin à grains de poivre en 1874 en Franche-Comté, ne cessant, depuis, de perfectionner son mécanisme garanti à vie.

Quand on repart avec son moulin, on repart avec un petit morceau d’histoire." - Emmanuelle Flaccus responsable de la communication au Musée de l’Aventure Peugeot.

Bérengère Desmettre a choisi un moulin à poivre Peugeot Bistro (20 €), cadeau pour sa maman

Moulon à poivre Peugeot - Bérengère Desmettre

Comment prendre soin de son moulin à grains de poivre

respecter une taille de grains de poivre inférieur ou égal à 5 mm

éviter les zones de chaleur

utiliser aussi bien du poivre noir, blanc, vert ou bien de la coriandre

ne pas utiliser uniquement des baies roses, les mélanger obligatoirement à 15% avec du poivre

ne pas l’utiliser pour moudre du sel

nettoyer le moulin avec un chiffon doux légèrement humide sans aucun produit ou détergent

ne pas mettre le moulin dans un liquide ou le passer au lave-vaisselle

La fidèle

J’ai été élevée par une maman qui aime les objets de qualité. D’ailleurs, je parle souvent d’elle dans mon livre Le mouchoir de la duchesse car elle est un point de départ incontournable dans mon voyage au cœur de l’artisanat. Ma mère aimait et aime toujours les objets de qualité. Elle a toujours préféré avoir peu mais bien. Peu mais de qualité. Accumuler pour jeter n’a jamais été sa philosophie et, de ce point de vue, je suis devenue exactement comme elle. J’aime l’objet qui a une histoire car il prendra toujours une valeur différente, un surcroît de qualité qui le rendra attachant et m’en séparer sera difficile sauf si évidemment il se casse définitivement et qu’il n’est plus possible de le restaurer. Je suis une fidèle des objets de qualité et ma maman aussi. Ce moulin à grains est un objet utile, beau et de qualité qui lui convient parfaitement.

A visiter :

Musée de l’Aventure Peugeot et sa boutique

Carrefour de l’Europe

25 600 Sochaux

Tel : 03 81 99 42 03

Site internet : www.museepeugeot.com

