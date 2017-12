France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Direction le Jura à l'atelier Bois de Lune aux Rousses.

Les Rousses, France

De la différence entre un tourneur sur bois, un ébéniste et un menuisier

Ces trois professions font parti des métiers du bois :

- Le tourneur sur bois réalise des objets en bois grâce à un outil mécanisé qui permet d’arrondir le bois, cet outil s’appelle un tour. Ensuite, l’artisan tourneur utilise des ciseaux d’acier ou une gouge pour creuser et pénétrer le bois si nécessaire pour la réalisation des objets. Ces derniers sont le plus souvent des jouets mais peuvent aussi être des bols, des vases, des pieds de tables, etc.

- Le menuisier réalise les portes, les fenêtres, les parquets et les boiseries dans un bâtiment. Il fait des prestations sur mesure et crée aussi des meubles et des sièges.

- L’ébéniste, quant à lui, conçoit et crée des meubles de style traditionnel ou bien totalement contemporain sur lequel il fait parfois appliquer de la marqueterie, de la dorure, un vernis etc. Sa profession tient du menuisier mais son nom est issu du Moyen-Âge où le menuisier qui travaillait l’ébène devint un ébéniste spécialisé dans un travail du bois raffiné.

Bérengère Desmettre a choisi un photophore (15 €), cadeau pour son ex-compagnon

Le photophore de chez Bois de Lune - Bérengère Desmettre

Le paradis en Franche-comté

Ce photophore est nostalgique… rassurant… doux… Il mêle le bois sec, nerveux ramassé dans les forêts du pays, sculpté de façon à lui laisser ses nœuds, ses aspérités, son histoire, et la grâce de la flamme d’une bougie. Il m’évoque l’hiver, la pluie qui frappe aux fenêtres, la neige qui enchante l’œil et puis le feu dans la cheminée, et la bonne odeur de la soupe faite maison qui est entrain de cuire. Sur la table près de la cheminée, il y a les petites flammes que l’on voit à travers les cœurs taillés par Bernard, dans le bois.

Dessin - Les Rousses - Bérengère Desmettre

Le temps s’arrête un instant…

Voilà… Nous sommes au paradis et ce délicat photophore porte en lui cette évocation du paradis. Ainsi, c’est un morceau de paradis que je vais offrir à mon ex-compagnon.

Le voeux de Bérengère

Où acheter ce photophore :

Bernard Berthet

Atelier Bois de Lune

221 montée du Noirmont

39220 Les Rousses

Email : contact@boisdelune-jura.fr

Site internet : https://www\.boisdelune\-jura\.fr/

Le blog de Bérengère et le site du tourisme en Bourgogne Franche-Comté.