France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Pause gourmande chez Purement Chocolat à Besançon.

Besançon, France

Définition de gourmandise

Nom féminin qui signifie le vice du gourmand, ou encore les choses que les gourmands aiment.

De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise." - Guy de Maupassant.

Quelques synonymes de gourmandise

Chatterie, douceur, friandise, gâterie.

Bérengère Desmettre a choisi une boite de chocolat praliné noisette et ganache noir à la fève tonka (15 €), cadeau pour son frère ainé gourmand fataliste.

Les chocolats de Purement Chocolat choisis par Bérengère - Bérengère Desmettre

Qu’est-ce qu’un ganache ?

Un ganache est une personne dépourvue de talents et d’intelligence ET une préparation épaisse de chocolat servant à garnir une pâtisserie ou une confiserie ! Selon la légende, la ganache qui compose nos gourmandises préférées tirerait sont nom d’une erreur de manipulation, béni soit l’idiot ! Un apprenti chocolatier ayant versé par erreur de la crème bouillante sur du chocolat fut traité de ganache par son maître, en d’autres termes il l’appelait imbécile, idiot, abruti. Le terme est resté pour nommer cette délicieuse erreur composée d’un mélange de crème ou de lait ou encore de beurre, ou même des trois à la fois, et de chocolat. En refroidissant, l’épais liquide devient solide dans la forme que le chocolatier lui aura donné.

Dessin - Dans les rues de Besançon - Bérengère Desmettre

Comment déguster un chocolat ?

On le sent…et on le croque.

Où acheter cet assortiment de chocolats :

Purement Chocolat

15 rue Tristan Bernard

25000 Besançon

Site internet : purementchocolat.blogspot.fr

A voir ou à revoir : Charlie et la Chocolaterie un film de Tim Burton

Affiche Charlie et la chocolaterie de Tim Burton - Bérengère Desmettre

Le blog de Bérengère Desmettre et le site de tourisme en Bourgogne Franche-Comté.