Cléron, France

Quand j’étais enfant, j’ai souvent joué avec le morceau de morbier que j’avais dans mon assiette. Je le prenais entre mes deux doigts et je le séparais en deux. C’était plus fort que moi ! Je ne pouvais pas le manger comme cela en mordant dans les deux bouts du fromage uni par la fine raie noire. Il fallait que je sépare, que je coupe en deux, que j’ouvre l’espace minuscule constituée par cette raie noire pour regarder… Il n’y avait rien d’extraordinaire et le goût n’était même pas différent. Et je le savais mais je ne pouvais faire autrement que de le manger ainsi, à chaque fois!

Bérengère Desmettre a choisi un morceau de morbier 75 jours d’affinage (13,50 €), cadeau pour le père de mon meilleur ami, un aveyronnais amateur de fromages

Le mystère de la raie noire

Qu’est-ce que la raie noire dont ne peut se départir le morbier sous peine de ne plus être du morbier ? Est-ce de la moisissure ? Et bien, non. Mais, alors…Il était une fois dans les massifs jurassiens, il y a si longtemps maintenant, oh, bien longtemps, les fermes étaient particulièrement isolées pendant l’hiver et le lait de la traite n’était guère suffisant pour fabriquer les beaux comtés comme en été. Aussi, en attendant le lait de la traite du soir, le paysan recouvrait son caillé du matin d’un mélange de suie et de cendre récupéré au cul du chaudron, pour le protéger ainsi de l’oxygène et des insectes. Il appliquait ensuite le lait de la traite du soir et le morbier fût. De nos jours, le caillé pressé est coupé en deux puis saupoudré de cendre végétale, respectant ainsi la tradition.

Madeleine à notre table

Elle arrive à la table où nous déjeunons Pol et moi au Hameau du fromage, belle, discrète et digne, infiniment. Avec un sourire, cette femme remarquable s’installe à nos côtés, commande des cafés et nous regarde droit dans les yeux. Et puis, c’est Pol qui commence : Vous avez fait un chemin formidable. C’était un sésame. Madeleine Perrin la guerrière, celle qui s’est battue pour la fromagerie créée en 1965 et que son mari, en décédant brutalement quelques années plus tard, lui léguait avec quatre jeunes enfants, Madeleine se livre, pudique et souriante. Sa vie est un beau et courageux roman dont les traces d’émotions affleurent encore au fond des mots. Vivre, continuer, se battre, les enfants, ma famille, être une femme chef d’entreprise ce n’est pas simple, Ah s’il avait vu… Il y a quelques années Madeleine fût nommé « femme d’exception ». A ce titre hautement mérité, j’ajoute juste un mot : Respect Madeleine.

_*A visiter : *_Le Hameau du fromage (bio et AOC), boutique, atelier, restaurant typique

Zone artisanale de Cléron

25330 Cléron

Site internet : www.hameaudufromage.com

