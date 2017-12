France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Arrêt à la boutique Square à Besançon.

Besançon, France

Tout ce qu’il y a de Franc-Comtois

Créée en 1996, Ibride est la marque de design d’une famille de Franche-Comté. Ces créateurs vivent, travaillent, rêvent dans les montagnes et ont imaginé une véritable galerie de portraits sous forme de plateau-tableau qu’ils ne cessent d’enrichir. Fabriqués par des artisans locaux selon la méthode traditionnelle du millefeuille de Kraft, ces plateaux-tableaux rendent ainsi hommage aux savoir-faire anciens.

J’aime quand les gens sourient en regardant nos portraits." - Rachel Convers.

Bérengère Desmettre a choisi un plateau-tableau Isild collection Le Boudoir (52 €), cadeau pour sa plus jeune sœur au goût raffiné

Plateau-tableau Isild collection Le Boudoir - Bérengère Desmettre

Fiche de renseignements

Prénom : Isild

Nom de famille : Le Boudoir

Lieu de naissance : France

Poids : 300 gr

Dimensions : 27x20 cm

Matériau : millefeuille de Kraft

Qualité : haute résistance à l’eau et à la chaleur

Remarques : Passe au lave-vaisselle et s’expose au mur… avec un plaisir certain…

Dessin - Le palais Granvelle à Besançon - Bérengère Desmettre

De l’utile à la poésie

J’ai eu un véritable coup de cœur pour la galerie de portraits de Ibride. Je rêve devant ce plateau-tableau comme on peut rêver devant une toile de peintre ; la rencontre entre portraits et monde animalier est pleine d’humour ! Un bonheur ! Il y a de la fable dans ce ravissant plateau-tableau, de la fable de Jean de La Fontaine, et puis du jeu des 7 familles, et puis… et puis… la cuisine de ma petite sœur pourrait devenir une galerie de portrait comme dans un château !

J’aime la tradition perpétrée dans ce double office d’un même objet : l’usage en plateau et la contemplation en tableau. Cette fusion de l’utilité et de la poésie, de l’indispensable et du superflu me plaît infiniment et soutient mon amour de l’objet d’art dont je persiste à penser que bien choisi il contribue à améliorer la qualité de la vie au quotidien.

Où acheter ce plateau-tableau :

Square

15 rue Victor Hugo

25000 Besançon

Site internet : www.ibride.fr

Qui est Jean de La Fontaine - Bérengère Desmettre

