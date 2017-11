Carte des marchés de Noël 2017 dans la Manche

Où trouver un marché de Noël près de chez vous ? Notre carte interactive recense les marchés dans la Manche.

Les marchés de Noël sont l'occasion de trouver des cadeaux originaux réalisés par les artisans de notre région. Nous vous proposons une carte interactive pour les localiser.

Liste des marchés recensés :

Novembre

26 novembre : Montmartin-en-Graignes

Décembre

2 au 26 décembre : Cherbourg-en-Cotentin

3 décembre : Saint-Jean-le-Thomas

9 et 10 décembre : Sourdeval

9 et 10 décembre : Portbail

16 et 17 décembre : Villedieu-les-Poêles Rouffigny