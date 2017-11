Carte des marchés de Noël 2017 en Champagne-Ardenne

Où trouver un marché de Noël près de chez vous ? Notre carte interactive recense les marchés de la Marne et des Ardennes.

Les marchés de Noël sont l'occasion de trouver des cadeaux originaux réalisés par les artisans de notre région. Nous vous proposons une carte interactive pour les localiser.

Le vôtre n'y figure pas ? Remplissez le formulaire suivant :

Liste des marchés recensés :

Novembre

18 et 19 novembre : Marché de Noël à Maisons en Champagne

24 novembre jusqu'au 28 décembre : Marché de Noël de Reims

26 novembre : Acy-Romance

Décembre

1 au 24 décembre : Noël Pétillant à Châlons-en-Champagne

1 au 31 décembre : tous les vendredis et samedis, 18ème Tables en Fêtes et Idées Cadeaux (51240)

2 au 24 décembre : Ardennes légendaires à Charleville-Mézières

2 et 3 décembre : Rocroi

3 décembre : Marché de Noël à Passy-Grigny

3 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes de Linay

3 décembre : Launois-sur-Vence

08 au 10 décembre : Habits de lumière à Epernay

09 au 23 décembre : Marché de Noël à Sedan

09 décembre au 7 janvier 2018 : Noël à Vitry

9 et 10 décembre : Marché de Noël à Vienne-le-Château

9 et 10 décembre : Marché de Noël au Champagne De Telmont !

9/10 et 16/17 décembre : Marché de Noël de l'Abbaye (51160)

10 décembre : Marché de Noël Associatif - 20ème édition - Tauxières-Mutry

10 décembre : Marché de Noël à Esternay

15 décembre : Marché de Noël à Mourmelon-le-grand