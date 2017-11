Carte des marchés de Noël 2017 en Normandie (Calvados et Orne)

Où trouver un marché de Noël près de chez vous ? Notre carte interactive recense les marchés dans le Calvados et l'Orne.

Les marchés de Noël sont l'occasion de trouver des cadeaux originaux réalisés par les artisans de notre région. Nous vous proposons une carte interactive pour les localiser.

Novembre

25 novembre au 24 décembre : Caen

Décembre

1 au 3 décembre : Lisieux

8, 9 et 10 décembre : Sées

9 et 10 décembre : Saint-Pierre-sur-Dives

10 décembre : Falaise

16 et 17 décembre : Bagnoles de l'Orne

22 décembre jusqu'au 7 janvier 2018 : Honfleur