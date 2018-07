Un week-end entre lune,marchés gourmand,musiques bandas,épouvantails et pastels !

Dordogne, France

Une éclipse de Lune

Il y deux animations en Dordogne pour suivre l’évènement :

A Thiviers à l’observatoire du Haut Périgord, explication du phénomène, suivi des phases de l’éclipse de lune commenté par les astronomes amateurs du club régulus, observations sur les instruments du club, amenez aussi votre matériel, rendez-vous à 21h devant la mairie de Thiviers ou à l’observatoire à Mussidan avec Astro 24 à partir de 21h près des anciens Meubles Gras

Les Marchés Gourmand

Ce soir à St Jean d’Estissac à partir de 19h dans le bourg et à 22h30 feu d’artifice près de Terrasson à Peyrignac marché de producteurs de pays de 18h à 23h cour de l'école demain à Piégut Pluviers marché de producteur avec restauration place de la république à partir de 19h

A Lalinde le festival international musiques et danses traditionnelles

Vendredi samedi et dimanche avec ce soir Duo Cabeceo (argentin) Le Sextet (bal trad) Arbadetorne Michaud (trad vendéen) et Digresk (électro Trad celtique ) samedi Coriandre (trad Occitan) Pas D’Nom pas d’Maison (musique tzugane,Peito Douso (trad Italie)

A St Astier 21èm Nuit des Bandas

Ce soir à partir de 18h00 début des festivités avec les Trompettes de la Mort , 19h30 apéritif –musical soirée paella et Bal place du Général de Gaule. Samedi 20h00 défilé de 10 Bandas et nuit des Bandas

Le Festival Cultures au Cœur à Montignac

Danses et Musiques du Monde avec ce soir 20h00 La Savoie à la Guinguette et à 21h00 Ville en Fête animations dans toute la ville Samedi à 21h30 Saturday Show avec la Roumanie le Botswana les Moines de Shaolin c’est au terrasse de l’amitié, dimanche spectacle de clôture avec tous les groupes à 21h00 suivi d’une création pyrotechnique

Cinéma en plein avec Ciné Passion à partir de 22h

Ce soir: Moi Moche et Méchant 3 à Cadouin Parvis de l’Abbaye

Les Indestructibles 2 à Léguillac de l’Auch,le Bourg

Hotel Transylvanie 3 à Thenon, cour de l’école

Samedi : Les Indestructibles 2 à Ribérac Place Pradeau et à Boulazac Ant-man et la guêpe à 21h plaine de Lamoura

Soirée musicale ce soir

A Bars au bistrot gourmand avec Lhauna (pop rock) à 21h00

Château L’évêque concert MNOP (musiques de la Nouvelle Orléans) avec le groupe de blues Automatic City au stade Maurice Chamoulaud à 21h

Au Bugue les musicales de la Vézère avec le groupe TTC à 21h place de la Vézère

A Cercles Itinéraire Baroque autour de musiques et danse en costume d’époque de la péninsule ibérique et du sud de la France jusqu’à 23h en l’abbatiale

A Meyrals Festival des épouvantails

Samedi à 16h des animations à 20h30 concours de la chanson française avec comme président du jury Philippe Mesuron Masterchef saison 1 et également le master chef de France Bleu Périgord cet été du lundi au vendredi à partir de 10h dans l’émission On cuisine Ensemble, dimanche dès 8h vide grenier,10h voitures anciennes vieux métiers, repas spectacle et feu d’artifice à 23h00,entrée gratuite.

Pastels à St Aulaye

Du 28 juillet au 26 aout Salon International avec 340 pastels, invité d’honneur Aurélio Rodrigue Lopez (Espagne) stages, conférences, démonstrations, entrée libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h 19h (Centre de Loisirs-Musée du Pastel-Salle de l’Horloge)