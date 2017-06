Ce week-end, sortez avec France Bleu Alsace !

Pour ce week-end de la Pentecôte, France Bleu Alsace sélectionne pour vous les sorties incontournables dans la région !

La 5e édition du SlowUp Alsace - dimanche 4 Juin

Les villes traversées par le SlowUp Alsace

Ce dimanche, les cyclistes et les promeneurs alsaciens se rendent sur la Route des Vins, au pied du Haut-Koenigsbourg, pour profiter du SlowUp ! Avec journée festive, il s’agit de ralentir le rythme et d’apprécier les petits bonheurs de la Route des Vins, entre Scherwiller et Bergheim, avec son vélo ou sa paire de baskets (rollers et autres équipements non-motorisés bienvenus ! ). Dans chaque village traversé par le SlowUp, des animations vous attendent : des jeux et des activités pour les enfants, des groupes de musique en live, des stands d’artisans et bien sûr, des portes ouvertes dans les caves avec des dégustations de vins ! (« White dress code », les participants sont invités à venir habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace.)

Marche aux râteaux – Rachamarkt à Burnhaupt-Le-Bas

Les Miss 2016 de la Foire aux râteaux de Burnhaupt-le-Bas

Tous les ans, la commune de Burnhaupt-le-Bas est à la fête pour sa traditionnelle Foire aux râteaux (ou Rachamarkt en alsacien) ! Pendant trois jours, les animations s'enchaînent avec des bals et le traditionnel grand marché de Pentecôte. Les visiteurs pourront flâner dans les rues de Burnhaupt-le-Bas, élire la Miss Rachamarkt ou encore danser toute la nuit de samedi et de dimanche (en profitant du lundi férié - Lundi de Pentecôte).

Samedi 3 juin de 21h à 3h : Beach Party, animée par Niko Lumbini (8€ l'entrée)

Dimanche 4 juin de 21h à 3h : Bal avec élection de Miss Rachamarkt (8€ l'entrée)

Lundi 5 juin : Grand marché de Pentecôte dans les rues du village. Restauration sur place sous chapiteau et après-midi dansante (entrée libre à partir de 11h).

Foire du printemps à Haguenau

La Foire du Printemps de Haguenau

Chaque année, lors du week-end de la Pentecôte, les visiteurs affluent du côté d'Haguenau. Comme quelques 10 000 personnes en 2016, les visiteurs du salon pourront aller à la rencontre de centaines d'exposants. Ces derniers sont répartis entre 4 univers : vivre, aménager, décoration et construire. Ils présentent leurs produits, leurs innovations et les nouvelles tendances dans leurs domaines d'activités. A chaque édition de la Foire du Printemps de Haguenau, son lot d'invités ! Vous aurez l'occasion de croiser Frank Leboeuf (footballeur champion du monde avec l'équipe de 1998) le dimanche 4 juin, sur le stand MUC Habitat, et la ravissante Ingrid Chauvin le lundi 5 juin 2017. Ils se prêteront au jeu des dédicaces lors de leur venue à Haguenau.

Fête de la pentecôte et Solex Expo à Wissembourg

Le week-end de la Pentecôte, fêté en grandes pompes à Wissembourg

Ce rendez-vous printanier, qui met les spécificités du folklore alsacien en avant, rayonne bien au delà de l’Outre-forêt, et attire un grand nombre de visiteurs à Wissembourg. Au détour des rues, vous pourrez voir évoluer les groupes qui se réuniront pour le traditionnel défilé le dimanche 4 juin.

Gastronomie sous chapiteau, marché campagnard, fête foraine, courses hippiques, courses à pieds… autant de rendez-vous qui rythmeront ces agréables journées. Une nouveauté s’ajoute cette année : “Wissembourg SoleXpo”, une exposition de Solex dans la Grange aux Dîmes avec une bourse, “Rétro pièces” pour les deux roues, qui se tiendra devant l’Abbatiale. Les festivités se termineront par un feu d’artifice, à ne pas manquer !

Triathlon à Obernai

Les sportifs se retrouvent à Obernai - Nicolas Fried

Ce week-end, c'est aussi la 19ème édition du Triathlon International d'Obernai, qui permet à tous les âges (dès 6 ans) et à tous les niveaux de pratique : amateurs et triathlètes confirmés, de goûter avec 4 épreuves aux joies du triple effort grâce à des parcours adaptés au niveau de chacun ... Boissons et petite restauration tout au long de la journée.

Festival des musiques métisses à Colmar

L'affiche - édition 2017

Du 2 au 4 juin, Joulik, Radio Tutti Feat Barilla Sisters, Imperial Orpheon, Lalala Napoli, ou encore Kora Jazz sont les invités (entre autres) du Cercle Saint-Martin.

Le Festival Musiques Métisses est né en 1997, avec le désir de promouvoir la rencontre entre des musiciens de cultures différentes, de faire découvrir de nouveaux talents et de proposer des passerelles entre le festival et des structures sociales et éducatives. Il offre une mosaïque de couleurs et de sons qui invite le public à un voyage musical à travers le monde.

Parmi les riches moments de cette 21ème édition, notez le concert du groupe Joulik, qui vous entraîne vers les plaines de Roumanie, les vertes montagnes des Balkans, au pourtour méditerranéen, en Afrique ou en Amérique du Sud...

Ou encore le groupe Lalala Napoli, qui revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Un son à la fois acoustique et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en élan libérateur sublimant toute forme de nostalgie en fête collective.