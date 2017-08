Cet été, la Côte-d’Or se découvre à pied

L'été bat son plein, et c'est la saison idéale pour se lancer dans une randonnée pédestre. En Côte-d'Or, vous n'avez que l'embarras du choix puisque le département offre 2600 km d'itinéraires balisés.

Ce jour-là, les dieux de la météo sont favorables aux randonneurs qui se présentent à Vougeot, au lieu de rendez-vous donné par Corinne Détouillon, guide au Comité départemental de la randonnée pédestre. Ils sont une trentaine, membres de l’Association Voltaire Université Mansart à Dijon, équipés de bonnes chaussures, de sacs à dos, et pour certains de bâtons de marche.

Pour se maintenir en forme et faire des rencontres

Leur guide annonce le programme du jour : un circuit de 11 kilomètres qui longera le château du Clos de Vougeot, puis traversera Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis. Le groupe se met en marche, beaucoup discutent entre eux, car la randonnée favorise les rencontres. « C’est être avec d‘autres personnes, faire des rencontres. Toutes les couches sociales sont représentées, on discute, ça crée des affinités », explique Alain, bientôt 75 ans.

Il n’est pas le plus âgé du groupe. Cet honneur revient à Raoul, dans sa 86e année, un alerte marcheur qui dans sa jeunesse pouvait randonner sur une cinquantaine de kilomètres. Avec l’âge, il limite sagement les distances, mais il se sert peu de ses bâtons de marche accrochés à son sac à dos. « Quelquefois dans des descentes difficiles, mais les bâtons ça me fatigue, j’appuie trop fort dessus ».

Chaque année, un nouveau programme de randonnées

On recense dans le département 55 clubs. La randonnée a de plus en plus d’adeptes, constate la guide. « Parce que c’est une activité qui répond à quantité de besoins. Bien sûr le besoin d’exercice physique, sans être dans la performance, dans l’effort maximum. Un besoin de relations sociales, les gens font connaissance, il y a de la bonne humeur. Ça procure aussi une découverte de la région. Le tout à moindres frais ».

Dans la traversée de Chambolle-Musigny, le groupe s'arrête pour admirer une curiosité locale, un tilleul planté sous le règne d’Henri IV, dont la circonférence dépasse les huit mètres comme l’indique un petit panneau. Des découvertes comme celle-ci, la Côte-d’Or n’en manque pas, et le Comité départemental de la randonnée n’a pas de mal à élaborer un programme varié chaque année: « On a autour de Dijon une diversité de paysages et de reliefs extraordinaire. On arrive à vraiment diversifier les sorties, à prendre des chemins complètement différents », s’enthousiasme Corinne Détouillon.

Si vous aussi vous souhaitez vous lancer sur les sentiers, vous trouverez tous les renseignements sur le site www.cotedor-randonnee.com