"Cistude nature" sensibilise à l'environnement et au développement durable.

Pendant les vacances scolaire, pensez à l'association Cistude Nature qui propose un bon nombre d'activités.

Cistude Nature est une association loi 1901 agréée au titre de la protection de la nature basée au Haillan.

L'association sensibilise à l'environnement et au développement durable. Pour cela, elle accueille des groupes d'enfants et de jeunes, ou se déplace en classe ou en centre de loisirs pour animer des activités participant à la sensibilisation de ces enfants et jeunes.

Découvrez les activités à faire pendant les vacances scolaire.