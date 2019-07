Clermont accueille sa première course de canards en plastique

30 000 canards ont pris le départ de la duckrace à Cournon d'Auvergne ce dimanche. Une course à but caritatif organisée par les Rothary club du Puy-de-Dôme.

Une marée jaune et bleure a parcouru l'Allier l'espace de quelques minutes

Cournon-d'Auvergne, France

A deux pas du plan d'eau de Cournon d'Auvergne, un curieux paquet survole l'Allier en ce dimanche après-midi. Suspendus à une grue, 30 000 canards en plastiques attendent d'être lâchés dans la rivière. Parmi la foule de spectateurs venus observer cette course insolite, beaucoup ont "adopté" un ou plusieurs de ces sympathiques objets de bain, pour trois euros/pièce.

L'ancien capitaine de l'ASM, Aurélien Rougerie, parrain de l'événement est là pour donner le départ de la course. A son commandement, tous les palmipèdes tombent et filent au gré du courant vers la ligne d'arrivée 400 mètres plus loin.

La course est organisée par les clubs Rotary du Puy-de-Dôme. Pour l'ancien président du Rotary Royat Bernard Poupaert, cette première édition est une franche réussite : "Près de 25 000 canards ont été adoptés, c'est un record en France pour une première édition ! Les gens sont venus nombreux assister à la course. Ça a été un travail énorme donc on est très heureux que ça ait marché."

Le propriétaire du canard vainqueur repart avec une voiture, tandis qu'une centaine de participants bien classés reçoivent d'autres lots. Pour les autres, il reste le sentiment d'avoir fait une bonne action. Les recettes de la course sont en effet reversées à trois organismes Clermontois.

Une course aux canards... pour la bonne cause !

D'abord, le service de réanimation néonatale et pédiatrique du CHU Estaing, pour lui permettre d'acquérir de nouveaux appareils médicaux. Ensuite, l'ONG volvicoise "Vivre en brousse", portant assistance aux populations sénégalaises, et elle aussi parrainée par Aurélien Rougerie. Et enfin l'association M'Arche en Coeur, qui assure la construction de logements pour personnes porteuses de handicaps mentaux.

"Nous travaillons à la réhabilitation d'un bâtiment en centre-ville", explique Claude Verger, le trésorier de l'association. "C'est un projet très coûteux qui doit permettre d'installer deux foyers, chacun pouvant accueillir huit personnes en situation de handicap et cinq assistants. "

Quant aux canards, ils ont tous été récupérés à l'issue du parcours et attendent tranquillement de pouvoir prendre le départ d'une prochaine course.