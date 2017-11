Que faire ce week-end ? 11 et 12 novembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 11 et 12 novembre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Les Foulées de la Presse de la Manche

Les Foulées de la Presse de la Manche, un partenariat France Bleu Cotentin - La Presse de la Manche

Lorsque des milliers de coureurs déguisés se retrouvent dans les rues de Cherbourg, c’est sûr, on est le 11 novembre ! C’est ce samedi qu’ont lieu les 36èmes Foulées de la Presse de la Manche. On peut s’inscrire sur place. Toutes les infos sont ici.

Les Puces des Couturières à Tourlaville

Les puces des couturières à Tourlaville avec France Bleu Cotentin

Dimanche 12 le Club de Loisirs de Tourlaville organise pour la deuxième fois les Puces des Couturières. L’an dernier plus de 2000 personnes se sont rendues à ce vide-grenier d’un genre particulier, puisqu’on y trouve une multitude d’articles et de produits pour les travaux d’aiguilles. Tricot, patchwork, broderie, point de croix, il y en aura pour tous les goûts, y compris les amateurs de vieux linges et accessoires grâce à la présence de brocanteurs. C’est à la salle de l’Europe de Tourlaville de 9h à 18h Entrée gratuite. Petite restauration sur place.

En attendant les beaux jours à Valognes

Une manifestation culturelle autour du roman policier à Valognes du 11 au 18 novembre, avec samedi une enquête criminelle dont vous êtes le héros dans les rues de la ville, et dimanche une journée des auteurs à l’Hôtel-Dieu de Valognes. Le programme complet est ici.

Les Rendez-vous Soniques à Saint-Lô

Le festival musical se poursuit à Saint-Lô tout le week-end avec de nombreux concerts et en particulier samedi Albin de la Simone à 18h au théâtre Roger Ferdinand, et Camille à la salle Beaufils à 20h et dimanche avec Calypso Rose à la salle Beaufils à 18h. Le site du festival.

Le petit monde de Georges Brassens à La Glacerie

C’est le moment de vous précipiter au théâtre des Miroirs à la Glacerie, pour applaudir le spectacle du Théâtre de l’Arlequin consacré aux chansons de Brassens. 20 de ses compositions à redécouvrir, et une galerie de portraits grâce à 10 comédiens, 4 choristes et 5 musiciens. Les dernières représentations ont lieu ce week-end. Dernière minute : Toutes les représentations sont complètes.

