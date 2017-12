Clone de Que faire ce week-end ? 9 et 10 décembre 2017, les sorties dans la Manche

France Bleu Cotentin vous donne des idées de sorties pour ce week-end des 9 et 10 décembre 2017

NOS COUPS DE COEUR

Maquettexpo, le 2e plus grand salon du modélisme en France, ce week-end à Cherbourg.

Maquettexpo à Cherbourg - 9 et 10 décembre © Radio France

Tous les deux ans, ce sont des milliers de visiteurs qui se rendent à la Cité de la Mer de Cherbourg pour visiter Maquettexpo, le deuxième salon du modélisme en France après celui de la Porte de Versailles à Paris. Cette année encore les organisateurs ont fait fort puis ce sont 445 modélistes qui viendront présenter leurs maquettes. C'est ouvert samedi de 10h à 19h, et dimanche de 10h à 18h. entrée 6€ pour les adultes et 4€ pour les enfants. Toutes les infos sont ici.

Michelle Laroque et Claude Lelouch à Carentan pour les Egaluantes.

Michelle Laroque, invité des Egaluantes à Carentan © Radio France

C'est la deuxième édition du festival "Les Egaluantes" qui débute ce vendredi à Carentan. 18 films en relation avec le Cotentin et la Normandie seront projetés, et la présence exceptionnelle de Michelle Laroque samedi, et de Claude Lelouch dimanche. Le programme complet est ici.

La crèche vivante de Portbail

50 acteurs et des animaux pour la crèche vivante de Portbail

C'est l'un des rendez-vous incontournables de décembre dans la Manche, la crèche vivante de Portbail donnera ses premières représentations de "La Nativité" ce week-end. 50 acteurs, une dizaine d'animaux, pour un très beau spectacle en l'église ND de Portbail. Il y a 3 représentations samedi et dimanche, à 14h30, 16h30, et 18h30. En savoir plus.

"Le Parcours", tremplin de musiques actuelles à Tourlaville

Des musiques actuelles à Tourlaville samedi soir

Le Circuit, les Art’Zimutés, iCi Cherbourg et MusikenSaire unissent leurs forces pour mettre en avant 6 groupes régionaux sélectionnés par un jury. Le groupe gagnant participera entre autres au festival des Art’zimutés 2018. Rendez-vous à la salle Ferdinand Buisson à Tourlaville samedi de 19h30 à minuit. Ca vous tente? Cliquez ici!

On court à Carentan pour la "Corrida de Noël"

On va courir à Carentan ce week-end

Le nom de l'événement peut vous surprendre, mais à Carentan, la "Corrida de Noël" est bel et bien une course pédestre. Pour ce rendez-vous familial il est vivement conseillé de se déguiser aux couleurs de Noël. C'est dimanche à partir de 9h30. Les horaires précis et le bulletin d'inscription en ligne sont ici.

Les marchés de Noël de Carentan, et de Cherbourg

Le week-end sera décidément bien chargé à Carentan, où vous avez également rendez-vous avec le marché de Noël. Artisans et producteurs vous attendent tout le week-end place du Grand Valnoble sous un chapiteau chauffé. On pourra se faire prendre en photo avec le Père Noël, faire des balades en calèche, et même s'initier aux échasses urbaines! Et puis le marché de Noël de Cherbourg ouvre ses portes également ce week end place de Gaulle à Cherbourg, tout comme la patinoire et la piste de luge. Inauguration ce vendredi 8. Vous allez en prendre plein les yeux. Cliquez ici pour en savoir plus.

Exposition de crèches du monde à Sainte-Mère-Eglise

L'Association humanitaire "Les Enfants de Kara" présente une exposition de crèches du monde très originale. Minuscules ou immenses, plusieurs centaines de crèches venues du monde entier à découvrir de 10h à 19h à la salle des fêtes de Sainte-Mère-Eglise samedi et dimanche.

Le Téléthon

Les associations de la Manche se mobilisent pour le Téléthon

C'est évidemment le grand événement de cette fin de semaine dans tout le pays. Les associations de la Manche comme chaque année vont répondre présent et se mobiliser pour récolter des fonds au profit de la recherche. Pour connaitre les initiatives tout près de chez vous, consultez la page facebook du Téléthon dans la Manche.