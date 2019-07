Coup de projecteur sur les métiers de nos ancêtres

Plus de 2000 objets sont exposés sur 160m2 au musée des outils de nos ancêtres à Lapeyrouse-Mornay dans le Nord de la Drôme. C’est un hommage à une dizaine de vieux métiers largement répandus jusqu’au début du XXe siècle.

Lapeyrouse-Mornay, France

Cordonnier, sellier, laitier, bourrelier (fabrication de colliers pour chevaux), menuisier-charron, sabotier ou encore maréchal-ferrant, ce sont une dizaine de métiers qui sont mis en lumière au musée des outils de nos ancêtres, en Drôme des collines. C’est un lieu privé, résultat de la passion de Maurice Maurin, menuisier-ébéniste et restaurateur à la retraite, qui a collectionné et remis à neuf des objets pendant plus de 30 ans. Dans une petite maison, il expose son travail, dans des pièces bien ordonnées. Un très beau lieu pour découvrir l’artisanat du moyen-âge jusqu’à la fin de la première moitié du XXe siècle.

Quelques-uns des 200 colliers pour chevaux que vous pouvez admirer au musée des outils de nos ancêtres. © Radio France - A.W.

Le coin du cordonnier. © Radio France - A.W.

Des objets pour travailler le lait. © Radio France - A.W.