Dans le Gard, une dégustation de vin organisée dans une grotte.

Par Julie Munch, France Bleu Gard Lozère

Déguster du vin plusieurs mètres sous la surface de la terre c'est possible. Un groupe de six personnes s'est lancé dans l'aventure accompagné d'un spéléologue et d'une sommelière dimanche 26 août à l'aven du Pont Marron près du Pont du Gard.