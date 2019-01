De retour du Japon : Claire et Reno Marca font escale à Strasbourg

Strasbourg, France

Après de nombreux voyages dans le monde arabo-musulman, Reno et Claire Marca choisissent en 2016 le Japon, où ils parcourront plus de 2 800 km, entre Tokyo et le Mont Daisen, au volant de leur Kawasaki.

Dans ce pays dont ils ignoraient tout, où ils étaient venus pour trouver une forme de paix après sept années de maladie, celle qui a frappé Reno à l’âge de 37 puis de 42 ans, ils se sont retrouvés confrontés à eux-mêmes.

La barrière linguistique, la pudeur des habitants comme le vide des campagnes les ont forcés à un voyage intérieur, au bout duquel se dessine un nouvel élan pour continuer à vivre sa vie.

Ce livre intimiste et personnel a été pensé comme une œuvre graphique en deux parties.

Dans la première, le récit sensible du parcours du couple illustré de photographies et de souvenirs de voyages ; dans la seconde, dessins et peintures, entremêlés de courtes anecdotes et de haïkus.

Riche d’une centaine d’illustrations remarquables par leur rigueur d’exécution en même temps que par un trait particulièrement vivant, ce livre-objet saura émerveiller les amoureux du Japon et émouvoir les lecteurs par la qualité de son témoignage.

Reno et Claire Marca sont auteurs et illustrateurs/photographes indépendants.

Depuis 15 ans, ils s’aventurent de par le monde et ont publié de nombreux ouvrages aux éditions de La Martinière.

"Nos voyages intérieurs" publié chez Flammarion en novembre 2018.