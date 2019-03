Décora, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Statue de la Liberté et Homer Simpson en résine

Villers-le-Lac, France

L’entreprise Décora création est spécialisée dans la décoration 3D. Elle vous invite à découvrir son savoir-faire à travers ces quelques informations. Découvrez bientôt de nouvelles réalisations !

Sculpture dans le Doubs : des réalisations de qualité

Spécialisée dans le domaine artistique, vous pouvez confier vos différents projets à cette entreprise. Après une analyse de vos besoins, elle sera la plus à même de répondre positivement à vos attentes. Le plus souvent, elle travaille pour des musées, pour des objets publicitaires, dans l’événementiel ou encore pour le cinéma. Cependant, ses ouvrages ne sont pas réservés uniquement aux professionnels. Si vous êtes un particulier et que vous avez une envie spécifique, n’hésitez pas à contacter votre professionnel ! Vous pouvez aussi faire confiance à vos spécialistes pour l’aménagement d’un parc à thème.

Décora est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre 10% de réduction pour tout article acheté aux porteurs de la carte.

Le site internet de Décora

