Découverte à Vienne : balades au fil du Rhône

Depuis le 5 avril, des promenades en bateau sont proposées sur le Rhône à Vienne. Selon plusieurs formules, apéro sur l'eau, balades vers Ampuis, ou Chavannay, avec possibilité d'embarquer son vélo pour effectuer le retour en pédalant sur la véloroute ViaRhôna.

En attendant quelques aménagements sur le quai de Vienne, face à l’Office de tourisme, c’est de l’autre côté du Rhône, à Sainte-Colombe, que se font les départs. Ça se passe sur le Kiwi, un bateau original de la Compagnie des canotiers Rhône & Saône. C'est une sapine, grande barque d'une quinzaine de mètres en bois de mélèze, typique du Rhône, qui était utilisée sur le fleuve pour le transport du vin et autres marchandises depuis l'époque gallo-romaine, jusqu'au milieu du XIXe siècle, et qui avait depuis disparu.

Bernard Spitz est fier d'en avoir fait réaliser une réplique motorisée et dotée d'une cabine confortable, qu’il présente à la petite dizaine de passagers : « Nous sommes sur une barque plate, et vous pouvez découvrir son gros avantage. Vous pouvez vous déplacer, même tous ensemble, et ça ne bouge pas ». Effectivement, aucun tangage sur cette embarcation, qui file tout en douceur sur le fleuve. Véronique Ropp est à la barre. Elle se méfie tout de même des gros bateaux, de voyageurs ou de commerce, susceptibles de croiser la route du Kiwi. « Il faut faire attention, et on s’éloigne pour garder un peu de distance par rapport aux vagues ».

L'impressionnante entrée de l'écluse de Vaugris © Radio France - Jacky Page

Temps fort de la promenade jusqu’à Ampuis, le passage de l'écluse de Vaugris, conçue pour de grandes barges, au fond de laquelle la petite embarcation manœuvre sans difficulté. Pendant ce temps, Bernard Spitz donne tous les détails sur le fonctionnement ingénieux de cette installation. Un petit quart d’heure pendant lequel le niveau dans l’écluse descend de 7 mètres, et puis la colossale porte coulisse lentement, et la sapine peut poursuivre sa route. Jean-Pierre, l'un des passagers, est impressionné : « J’avais déjà passé une petite écluse sur la Rance, mais c’est la première fois que je franchis une grande écluse comme ça. C’est impressionnant ».

Le Rhône à un niveau très bas pour la saison

En approchant d’Ampuis, on admire le château, aujourd’hui propriété d’un négociant en vins. Puis les passagers sont débarqués à Ampuis, le temps d'une promenade d'une heure dans le village viticole. Difficulté inattendue : la première marche de l’embarcadère est haute de plus de cinquante centimètres, la faute au niveau inhabituellement bas du Rhône. Véronique Ropp s’en inquiète. Un tel niveau, c’est mauvais signe au printemps.

La marche est décidément trop haute, une dame ne parvient pas à se hisser sur le quai. Bernard Spitz part en expédition dans le village et revient peu après, avec une grosse palette qui servira de marche de fortune. Après quelques efforts et un coup de main, la passagère accède enfin au quai, et peut aller se promener avec les autres. Une heure plus tard, il est temps de regagner le Kiwi et de reprendre la navigation en direction de Sainte-Colombe, terminus d’une sortie qui aura duré trois heures.

La sapine se partage entre Lyon, Tournon-sur-Rhône et Vienne. Vienne où elle sera présente du 17 au 21 mai, du 7 au 11 juin et pendant le festival de jazz du 28 juin au 13 juillet. Les renseignements et réservations se font auprès de l'office de tourisme de Vienne, au 04 74 53 70 10 ou au 06 44 30 79 76.