Découvrez l'Auvergne: l'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand (63)

Clermont-Ferrand, France

L'Aventure Michelin: présentation

Jean-François Pujante et Stéphane Nicolas, directeur de l'Aventure Michelin et responsable du patrimoine Michelin, vous ouvrent les portes de l'Aventure Michelin

Stéphane Nicolas, directeur de l'Aventure Michelin, responsable du patrimoine Michelin et Jean_François Pujante © Radio France - Valérie Pocheveux

Ouvert en 2009, l'Aventure Michelin permet de découvrir l'histoire, la culture et les valeurs de Michelin.

En 10 ans, le site a accueilli 800 000 visiteurs de 96 nationalités différentes. Et oui, Michelin est une marque connue dans le monde entier!

2009-2019: L'Aventure Michelin fête ses 10 ans © Radio France - Valérie Pocheveux

Sur 2000 mètres², vous découvrirez l'histoire de Michelin, comment tout a commencé, les inventions et innovations. On y voit des roues, des pneus bien-sûr, mais aussi de nombreux véhicules: vélos, voitures, avions, autorails... Sans oublier le célèbre Bibendum, élu icône du millénaire en 2018, qui vous accompagne durant les 2 heures de visite.

Bibendum , élu en 2018, icône du millénaire © Radio France - Valérie Pocheveux

L'histoire de Michelin c'est quelque chose d'extraordinaire. Michelin est une entreprise qui est née en 1889.

Un petit atelier modeste, place des Carmes à Clermont-Ferrand, où travaillent 50 personnes en 1889.

Un peu par hasard, les frères Michelin découvrent l'existence du pneu. Ils pensent que c'est un produit d'avenir et de cette intuition va naître l'entreprise que l'on connait aujourd'hui.

La campagne des cochons en 1924 - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Le patrimoine de Michelin est représentatif de cette histoire.

On a un volet du patrimoine qui est technique: avec des pneus, des roues, toutes sortes de véhicules, des véhicules d'essais, des véhicules de compétition.

Le tricycle de Dion Bouton © Radio France - Valérie Pocheveux

Un autre volet sur l'utilisation que l'on fait du pneu, c'est à dire les voyages. On connait tous les cartes Michelin, les guides Michelin, les panneaux de signalisation Michelin. Il y a une extraordinaire collection de guides et cartes dans les réserves de l'Aventure Michelin.

Michelin c'est aussi des cartes, des guides, des panneaux © Radio France - Valérie Pocheveux

Et un troisième volet sur l'innovation dans tous les domaines, y compris le domaine publicitaire. Dès le départ les frères Michelin, pour se différencier des autres manufacturiers, ont eu cette idée géniale de créer ce personnage: Bibendum! Bibendum incarne Michelin. Il a été et est toujours une star de la publicité. Il y a donc tout un volet des collections qui tourne autour de Bibendum.

Bibendum - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Affiche Bibendum - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

La création de l'Aventure Michelin

La localisation à Clermont-Ferrand était naturelle. Les liens entre Michelin et Clermont-Ferrand sont très resserrés. L'Aventure est installée sur le site de Cataroux, un des sites historiques de l'implantation de Michelin à Clermont-Ferrand.

La collection du patrimoine est presque aussi ancienne que l'entreprise.

l'Éclair - l'Aventure Michelin de Clermont-Ferrand © Radio France - Valérie Pocheveux

Michelin a toujours eu l'intelligence de conserver des traces de son histoire, de son passé

Et pour partager cette histoire extraordinaire avec le grand public, l'idée de faire une exposition permanente est apparue comme étant la meilleure. Et il y a 10 ans, ce parcours scénographique a été créé, 2000 m² qui est ouvert au public à l'année.

Bibendum

Il est fascinant. Bibendum est une idée géniale au départ, et c'est un personnage qui a su traverser toutes les époques, tous les pays, en s'adaptant merveilleusement bien à toutes les cultures.

Bibendum connu dans le monde entier - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

C'est ce qui lui vaut toutes ces récompenses:

Meilleur logo du siècle en 2000

Icône du Millénaire en 2018

Bibendum, accompagne petits et grands - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Bibendum est connu dans le monde entier.

Et c'est aussi le personnage qui vous accueille ici à l'Aventure Michelin et vous accompagne durant toute la visite.

Bibendum, élu logo du siècle en 2000 - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Bibendum est une icône connue aujourd'hui dans le monde entier et qui est dans le coeur des Clermontois et dans le cœur des collectionneurs.

Bibendum est déjà allé se promener dans l'espace et il s'en est fallu de peu que pour ses 100 ans en 1998, Michelin envoie effectivement un Bibendum dans l'espace.

On a l'habitude de dire chez Michelin, on a les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles!

Vous connaissez les fameuses étoiles de Michelin. Et je crois que c'est une formule qui est assez représentative quand on est à l'Aventure Michelin.

Les véhicules exposés dans l'entrée de l'Aventure Michelin

Dans le hall d'accueil sont exposées des pièces emblématiques et surprenantes.

LE BREGUET 14

Quand on lève les yeux, on découvre un avion, un Bréguet 14. A une période de son histoire, Michelin a fabriqué des avions. C'est une page d'histoire qui n'est pas très connue. Pendant la Première Guerre Mondiale, les frères Michelin se sont passionnés pour l'aviation. Ils ont transformé une partie de leurs usines clermontoises pour produire des avions.

Celui qui est exposé à l'Aventure Michelin est un des derniers exemplaires de Bréguet 14 fabriqués Michelin.

Il a été surnommé à l'époque: l'avion de la Victoire.

Le Bréguet 14 - l'Aventure Michelin de Clermont-Ferrand © Radio France - Valérie Pocheveux

Michelin a eu toute une démarche pour faciliter l'accès à l'aviation pour l'armée. Michelin a fabriqué ses avions ici à Clermont pour l'armée française mais aussi pour l'armée américaine.

Ces avions sont aussi connus pour avoir eu une 2ème vie après la guerre, notamment dans l'aéropostale. L'avion exposé à l'Aventure Michelin est aux couleurs de l'aéropostale.

LA MICHELINE

Michelin s'est toujours passionné pour l'innovation. Y compris des choses pour qui, d'après les ingénieurs, n'étaient pas faisables. Mais les frères Michelin ont toujours étaient au bout de leurs idées et de leurs intuitions.

Dans les années 1930, plus de confort avec la Micheline - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Dans les années 20, ils se sont demandé s'il était possible de rendre les trains plus confortables et plus silencieux en les montant sur pneus. A l'époque, on leur a dit que ce n'était pas possible car les trains étaient trop lourds. Ils ont donc imaginé une nouvelle génération d'autorails avec des matériaux plus légers. Cela a donné naissance à des autorails très particuliers, fabriqués par Michelin et surnommé les Michelines. La caractéristique d'une vraie Micheline, c'est qu'elle est équipée avec des pneus!

La Micheline - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

La Micheline exposée est de Type 51, dite coloniale. C'est un des rares exemplaires survivants de la production de Micheline de l'époque. Les Michelines ont été produites dans les année 30. Ces Michelines ont été diffusées dans le monde entier et notamment dans ce qui était l'Empire colonial français. Les derniers exemplaires de Michelines à circuler étaient à Madagascar. Les chemins de fer malgaches les ont conservées. Dans les années 90, 2 exemplaires ont été restaurées: un est à l'Aventure Michelin et l'autre circule toujours à Madagascar.

LA FORMULA E

C'est une voiture électrique qui ressemble à une voiture à une Formule1 mais elle a un moteur électrique.

La Formula E, équipée d'un moteur électrique - L'Aventure Michelin de Clermont-Ferrand © Radio France - Valérie Pocheveux

Michelin a été le premier à s'engager dans ce championnat de Formula E en 2014, championnat toujours d'actualité. Dans le hall d'accueil, on voulait montrer les éléments emblématiques de l'histoire de Michelin. Et l'histoire se poursuit aujourd'hui, d'où la présence de la Formula E exposée dans le hall.

Le Michelin Collector Store

En visitant l'Aventure Michelin, vous passerez forcément par la boutique remplie d'objets de toutes sortes: petites voitures, tabliers, guides, cartes....mais aussi des objets de collection en édition limitée: le fameux Michelin Collectors Store créé il y a 1 an.

Les Bibendum du Michelin Collectors Store - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Découverte avec Jean-François Pujante, Christian Delhaye, directeur de Michelin Lifestyle Limited et Pierre-Gabriel Gonzalez, collectionneur et auteur d'ouvrages sur les objets Michelin.

Jean-François Pujante, Pierre-Gabriel Gonzalez, auteur de livres sur les objets Michelin et Christian Delhaye, directeur du Michelin Lifestyle Limited © Radio France - Valérie Pocheveux

Le Michelin Collectors Store a été créé l'année dernière pour symboliser toute la richesse du patrimoine autour du bonhomme Michelin, de Bibendum et de l'histoire Michelin d'une manière générale.

Ce sont des articles de collection, en édition limitée. Ces objets sont beaux artistiques et sont voués à être rares.

On a, par exemple, une collection de 10 Bibendum au cours du temps. Car Bibendum a changé de look avec son temps, il était gros, il fumait le cigare. Aujourd'hui, il est plus svelte. Sur les 10, certains sont déjà épuisés en 1 an.

On a aussi des sérigraphies de très haute qualité, avec de très jolies couleurs.

Et aussi des Artoyz ce sont de petites poupées inspirées des poupées japonaises et coréennes. Elles sont habillées de façon différentes: aux couleurs du guide Michelin, du guide vert...

Le Michelin Collectors Store - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

Il y a 3 donc parties: Héritage, Passion et Prestige.

On compte environ 1000 collectionneurs en France, 1000 collectionneurs supplémentaires en Europe et un millier de plus dans le reste du monde. Ce qui fait environ 3000 collectionneurs dans le monde entier. Certains sont de vrais passionnés et font des kilomètres pour assister à une convention à Clermont ou une vente aux enchères.

Le livre Michelin, du génie dans la publicité

Avec ce livre, l'idée est d'ouvrir les archives secrètes et méconnues du patrimoine Michelin soit 120 ans d'histoire!

Christian Delhaye, directeur de Michelin Lifestyle Limited et Jean-François Pujante vous présente le livre: Michelin, le génie dans la pub © Radio France - Valérie Pocheveux

Derrière l'Aventure qui est la face ouverte au public, il y a tout le patrimoine. C'est à dire des centaines de milliers de documents. Une équipe de passionnés, comme Pierre-Gabriel Gonzalez ont fait une sélection des plus beaux documents originaux. Ils retracent l'histoire de Bibendum, les illustrations de Bibendum et l'utilisation de Bibendum dans la publicité Michelin. C'était le tout début du marketing et la publicité.

Cela a été très difficile à réaliser car on a sélectionné des millions de documents. La première fois, on en a eu 6000, ce qui faisait beaucoup. On a gardé 600 documents.

L'édition du livre est de très belle qualité sur du beau papier. Ce qui donne vraiment l'impression d'avoir en mains les archives Michelin.

C'est une collection à tirage très limité: 1898 exemplaires. 1898 comme l'année de naissance de Bibendum!

Pour en savoir, voir et découvrir plus: rendez-vous à l'Aventure Michelin

Préparer votre visite en consultant le site de L'Aventure Michelin à Clermont-Ferrand

Les spectacles nocturnes de l'Aventure Michelin cet été

A savoir: Pendant tout l'été, l'Aventure Michelin vous propose des visites nocturnes le mardi. Ce sont des spectacles théâtralisés qui font revivre les personnages d'époque. à découvrir les 16, 23, 30 juillet et les 06, 13 et 20 août 2019.

Les explications de Stéphane Nicolas, directeur de l'Aventure Michelin et responsable du patrimoine Michelin.

L'histoire de Michelin est émaillée de personnages très romanesques. L'idée est de les voir sortir de leurs images et de les incarner. Michelin a travaillé avec la troupe théâtrale Elixir qui redonne vie à certains de ces personnages comme Charles Terront qui a remporté la course cycliste Paris-Brest en 1891.

Charles Terront, vainqueur de la course Paris-Brest en 1891 - L'Aventure Michelin © Radio France - Valérie Pocheveux

C'est une façon de faire vivre d'encore plus près l'histoire de Michelin au public.

Rendez-vous les mardis 16, 23, 30 juillet et les 06, 13 et 20 août 2019.

