Découvrez l'Auvergne: la Grotte de la Pierre de Volvic (63)

Volvic, France

Présentation du site

Dès le 13eme siècle, la Pierre de Volvic est extraite dans la coulée de lave du volcan de la Nugère. Cette pierre a été utilisée pour la construction de la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Le site est une ancienne galerie d'extraction de pierre de Volvic.

Entrée de la Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La visite

Assis sur des pierres de Volvic, l'histoire peut démarrer.... pour nous servir de guide Frédérique Guillot-Soulié, responsable du site au micro de Patricia Farat.

Frédérique Guillot-Soulié, responsable de la Grotte de la Pierre de Volvic et Patricia Farat, animatrice de France Bleu Pays d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

La visite se passe sous forme de scénovision avec des films et animations. On visite une ancienne galerie souterraine d'extraction de lave. On vous raconte la vie des carriers et l'extraction de la pierre, à travers la vie de Jean Legay-Chevalier. C'est Jules Cotte, le contremaître de Jean Legay-Chevalier, qui nous raconte cette histoire.

Jean Legay-Chevalier, exploitant de pierre dans les années 1900 - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

L'extraction de la Pierre

Le début de la visite est en extérieur. On y découvre l'extraction de la pierre, assis dans un chantier de carriers avec la cabane et les différents outils. Un film conte la vie de Jean Legay-Chevalier, qui était patron de carrière ici.

Chantier des carriers - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

Chantier des carriers - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

Les outils des carriers - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La coulée de lave

On pénètre ensuite dans la Grotte pour découvrir l'histoire du Puy de la Nugère. Et surtout, la façon dont on a découvert l'eau de Volvic. Figurez-vous que c'est grâce à la Pierre qu'on a découvert l'eau de Volvic.

Explosion du volcan - la Grotte de la Pierre de volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

En haut de la galerie

Découverte des différentes utilisations de la pierre et de l'extraction de la pierre pour la cathédrale de Clermont-Ferrand. Depuis les premiers carriers au XIIIème siècle, les techniques ont bien évolué.

En descendant dans la galerie - la Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La vie des carriers au siècle dernier

En bas de la galerie, on découvre le mode de vie des carriers en 1900.

La vie des carriers en 1900 - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La vie des carriers en 1900 contée à a Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La vie des carriers en 1900 - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

La Pierre existe encore aujourd'hui

Témoignages et oeuvres des artisans locaux d'aujourd'hui.

Oeuvre de Laurence Castanié - La Grotte de la Pierre © Radio France - Valérie Pocheveux

Aujourd'hui la Pierre existe toujours - la Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pochevux

Oeuvre de Marie-Alix Delaire - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

Oeuvre de Thierry Courtadon - La Grotte de la Pierre de Volvic © Radio France - Valérie Pocheveux

Découvrez des extraits de la scénovision en visionnant la vidéo. La Grotte de la Pierre comme si vous y étiez!

Pour tout savoir sur l'extraction de la pierre à Volvic et la vie des carriers, direction la Grotte de la Pierre de Volvic.

La viste dure environ 1 heure. Prévoir un pull, il fait frais dans la grotte.

Pour préparer votre visite