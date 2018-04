France Bleu Lorraine partenaire du Pass Lorraine, carte gratuite qui vous permet de bénéficier de nombreux avantages et réductions. Découvrez les sites du Pass Lorraine et gagnez vos entrées.

Initié il y a 23 ans par Lorraine Tourisme, le Pass Lorraine c’est LA carte gratuite pour découvrir la Lorraine. Valable pour un couple et ses enfants, le Pass Lorraine permet à plus de 150 000 détenteurs de bénéficier d’avantages et de réductions sur une sélection de sites touristiques en Lorraine. Châteaux, musées, parcs de loisirs, restaurants et fermes-auberges, sites de mémoire, jardins… En 2018, plus de 170 offres spéciales sont accessibles tout au long de l’année sur simple présentation de la carte.

A partir du dimanche 15 avril, et tous les dimanches jusqu’à fin octobre à 11h30, France Bleu Lorraine vous présente l’un des 200 sites du Pass Lorraine et vous offre des invitations pour vous y rendre.

Comment obtenir son Pass Lorraine ?

En remplissant le formulaire sur PassLorraine.com

Sur simple demande auprès de Lorraine Tourisme

Dans l’un des 70 offices de tourisme lorrains partenaires

Dans l’un des 30 hôtels référencés « Qualité Lorraine Tourisme »

Neuf nouveautés en 2018 :