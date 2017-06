A découvrir à Saint-Romain-en-Gal ce week-end : le jardin d’un passionné

Rendez-vous aux jardins vous ouvre ce week-end les portes de 2200 jardins remarquables en France. Et même davantage si on y ajoute ceux qui sans être dans le dispositif officiel, veulent aussi faire partager leur passion. Exemple avec le jardin de Maurice Laurent à Saint-Romain-en-Gal.

Maurice Laurent, souhaitait au départ s’inscrire parmi les sites de Rendez-vous aux jardins. Mais il fallait remplir une fiche d’inscription un peu trop détaillée et fastidieuse à son goût, et la paperasse, il n'aime pas ça. C’est donc en toute indépendance qu’i il ouvre lui aussi son jardin aux curieux ce week-end, gratuitement.

C'est à Saint-Romain en Gal que ce pépiniériste aujourd'hui retraité a aménagé sur plus de deux hectares son jardin d'agrément. Au commencement à la fin des années 80, cela a commencé par un massif de Viburnum. Ces arbustes qu'on appelle aussi viornes, sont la passion du pépiniériste qui en revendique quelque 300 variétés. Ce qui lui a valu le titre de collection nationale attribuée par l’association des parcs botaniques de France. Comme on le sait allergique aux formalités, c’est un ami qui à l’époque a rempli le dossier pour lui.

« Mais comme les Viburnum fleurissent presque tous blancs, même s’il y en a quelques roses, mon jardin manquait de couleurs ». Alors, petit à petit, Maurice Laurent a planté des arbustes à feuillages colorés, et des plantes vivaces. Un seul regret aujourd’hui : il voulait que son jardin ait un bel aspect rapidement, et il a planté les arbustes trop près les uns des autres. A présent la végétation a atteint son plein développement, et le sécateur dont il ne se sépare jamais est mis à rude contribution. Il lui faut garder le contrôle sur son œuvre.

© Radio France - Jacky Page

La nature apporte une touche inattendue mais parfois bienvenue

On progresse de clairière en massif, de pelouse en jardin de garrigue avec pin, lavandes et autres plantes aromatiques. Et la nature vient apporter elle-même sa petite touche. Maurice Laurent désigne un lilas. « Il est venu là tout seul, une graine apportée par un oiseau peut-être. Je l’ai laissé fleurir. Il était sympa avec de jolies fleurs roses. Je l’ai laissé pousser par négligence, maintenant je le garde parce qu’il est de plus en plus beau. » Les pins qui parsèment le jardin sont là aussi par hasard. Des graines étaient cachées dans les écorces dont le jardinier se servait pour le paillage.

Un espace qu'il est heureux de faire découvrir, ou plutôt partager comme il dit : « c’est vrai qu’il y a des moments où on a besoin d’un peu de tranquillité pour en profiter pleinement pour soi-même. Mais c’est aussi bien de partager, et puis les gens qui viennent ont aussi des choses à me donner, des idées, et tout un tas d’autres choses ». Maurice Laurent s’interrompt. Son téléphone portable sonne. Une famille belge qui avait déjà visité son jardin l’an passé annonce son passage pour le lendemain.

Les visites du jardin de Maurice Laurent sont possibles de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 heures ce samedi et dimanche, 2374 route de Rive-de-Gier à Saint-Romain-en-Gal. Mais il faut l'appeler au préalable au 06 26 58 12 59.