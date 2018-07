Le glacier La Dolcezza, place du marché à Nîmes, vend des glaces entièrement faites maison. Du traditionnel sorbet à la crème glacée, tout est fabriqué sur place avec des produits locaux et frais.

Nîmes, France

Rien de tel qu'une bonne glace pour se rafraîchir en plein été. A Nîmes, place du marché, le glacier La Dolcezza confectionne des sorbets mais aussi des crèmes glacées 100% faites maison.

Des fruits achetés chez des producteurs locaux

"C'est important pour moi de faire mes glaces moi-même et avec de bons produits, même si ça prend plus de temps". En effet, Simon Vilaret, le patron du magasin passe près de huit heures par jours dans sa cuisine.

31 degrés ce midi à @nimes ! Envie de se rafraîchir avec une bonne glace pour le dessert ? À La Dolcezza, place du marché, les glaces sont faites maison avec des fruits de la région ! pic.twitter.com/twanRG1xSh — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) July 28, 2018

Avec ses employés, il découpe les fruits frais achetés chez des producteurs gardois, ardéchois et provençaux.

Des glaces aux couleurs naturelles

Dans la vitrine, pas de glace bleu fluo ou vert martien, les couleurs sont celles des fruits naturels. "Au début les clients sont surpris mais une fois qu'ils ont goûté mes glaces, ils sont contents et nous remercient", explique Simon Vilaret.

L'année dernière, cet ancien rugbyman s'est lancé dans la création. Entre le chocolat et la vanille vous trouverez "la romaine", décorée d'un petit crocodile. Cette glace nîmoise est faite à base d'amande, d'orange et de coulis de figue. De quoi donner envie aux nîmois, comme aux touristes venus découvrir la ville et sa région.