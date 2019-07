Devinez quel est le plat préféré de Patrick Bruel ?

La Rochelle, France

En marge des Francofolies, il y a les "Folies Gourmandes". C'est l'une des nouveautés proposées par les organisateurs du festival, en partenariat avec plusieurs restaurateurs de la Rochelle. Jusqu'à dimanche, ils proposeront à la carte, le plat préféré de certains artistes programmés cette année (liste complète ci-dessous).

L'occasion de déguster la traditionnelle tomate farcie au restaurant l'Entracte. C'est le péché mignon du chanteur Bénabar. Mais de découvrir des plats plus originaux "le pilaou". C'est à base de riz et de viande épicée. Une spécialité comorienne, pays d'origine du rappeur Soprano. Une initiative qui amuse Juliette une rochelaise, "c'est marrant, je me suis jamais demandée ce que mangeaient les artistes. En tout cas je suis ravie d'apprendre qu'Angèle aime les pâtes au pesto, ça nous fait un point commun".

Le foufou banane, plat préféré de la chanteuse Aya Nakamura

Benoît, le chef du restaurant l’Astrolabe qui propose une cuisine du monde, a choisi tout naturellement"le foufou banane". Un plat sucré-salé que la chanteuse Aya Nakamura, que le grand public connaît grâce à son titre "Djadja", affectionne tout particulièrement. C'est une spécialité ivoirienne. Et le amok de poisson, une recette cambodgienne choisie par la Grande Sophie. "Et ce sont deux artistes que l'on aime beaucoup, qui ressemblent beaucoup à notre clientèle. Cette initiative nous plaît beaucoup", ajoute Benoît.

Puis, c'est un défi pour Benoît qui n'avait encore jamais cuisiné de "foufou banane". Il s'est entraîné avant pour être prêt ce mercredi. "Le foufou banane ce n'est pas un plat très compliqué. Il faut cuire la banane plantin et le manioc pendant une vingtaine de minutes dans de l'eau bouillante. Ensuite, il faut laisser macérer un peu, vider l'eau, mélanger à de la farine de manioc. Le plat est souvent mangé comme ça, végétarien mais il peut être accompagné d'un poulet avec une petite sauce arachide".

Benoît a envoyé un mot à Aya Nakamura et la Grande Sophie pour les inviter dans son restaurant. Il n'a pas eu de réponse pour le moment mais si elle n'ont pas le temps, il est prêt à leur livrer ses plats dans leur loge.

Patrick Bruel préfère lui ... la joue de boeuf braisée

A quelques mètres de "l'Astrolabe", un restaurant d'un autre genre : "le bistrot de Mémé", où les serveurs vous accueillent en tablier de grand-mère. Yvan est propriétaire depuis 20 ans, il a déjà accueilli des stars comme les humoristes Kad et Olivier ou Patrick Timsit mais c'est la première fois qu'il adapte sa carte pour l'une d'entre elles. "On aime beaucoup Patrick Bruel et en plus la joue de boeuf c'est un plat qu'on aime cuisiner ici, mais cette fois on va la faire mariner dans la bière puisqu'il n'aime pas la joue de boeuf braisée au vin". Yvan garantit un bonheur pour les papilles et bien sûr aussi pour les oreilles de ses clients fans. Les musiques de Patrick Bruel

Liste des restaurants participants aux Folies Gourmandes