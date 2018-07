La Bresse, France

La promesse est simple : que vous soyez petits ou grands, vous repartirez de Bol d'air avec des souvenirs plein la tête et des sensations inoubliables. Et pour s'assurer de bien tenir sa promesse, les équipe de Bol d'Air mettent les petits plats dans les grands.

Des sensations fortes

Avec la Bol d'Air Line pour commencer. Dignes des meilleurs Grands 8 ou Montagnes Russes, cette tyrolienne pas comme les autres va vous faire virevolter, chuter ou encore tourner au cœur de la forêt vosgiennes. Installé en partenariat avec les agents de l'ONF, cette attraction se veut respectueuse de l'environnement.

D'autres sensations également avec l'Hélicopt'air, le Saut Elastique, le Parapente ou encore le Propuls'air. Et puis l'incontournable Fantasticable, 1km350 à descendre à plus de 110km/h, seul ou en duo avec l'un de vos proches, en hiver comme en été.

Nouveauté 2018 : Le Bois des Lutins

C'est un espace de jeux entre ciel et terre et à explorer en toute liberté qui vous attends dans ce nouvel espace d'un hectare. Au rendez-vous : la luge des lutins, la tyrolienne des fées, la maison de l'araignée et bien d'autre choses encore. C'est un véritable espace où parents et enfants y trouveront leurs comptes. Vendredi 29 Juin, l'équipe de Bol d'Air a inauguré le Bois des Lutins :

Retrouvez tout ce que Bol d'Air vous propose (le Parc Aventure, ses activités en Réalité Virtuelle, ses hébergements insolites ou encore son gîte aux charmes d'antan) sur leur site internet.