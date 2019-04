Dordogne : où déguster une omelette à l'aillet le 1er mai ?

La tradition bergeracoise de l'omelette à l'aillet revient pour le 1er mai. Des milliers d'œufs sont cassés et une centaine de kilos d'aillets sont hâchés tous les ans pour l'occasion. On vous dit tout sur le déroulement des festivités dans le département.

Dordogne, France

C'est la tradition. Le 1er mai, dans le Bergeracois, on mange l'omelette à l'aillet. Et il y en a dans tous les villages et pour tout le monde. Que vous vouliez allier sport, convivialité, pêche avec omelette à l'aillet, vous y trouverez votre compte. On vous liste les endroits où vous pourrez déguster le plat mythique.

Bergerac... C'est ici que la tradition est née, au Moyen-âge. Et cette année, léger changement de programme. Pour fêter les 50 ans de La Jeune Chambre Economique les festivités se délocalisent. Rendez-vous au Parc du Jardin de Perdoux toute la journée.

Vous pourrez également manger l'omelette avec les sapeurs-pompiers de la caserne de Bergerac.

Cours-de-Pile... Alors là, c'est pour les sportifs. Si vous voulez brûler des calories avant d'engloutir tous ces œufs, Les Foulées de Cours-de-Pile est l'événement qu'il vous faut. L'Etoile sportive organise deux parcours, l'un de 3,9 km et l'autre de 12,5 km. Au passage de la ligne d'arrivée, une omelette en récompense, entre autres.

Lembras... Si vous souhaitez multiplier les activités, avec les enfants notamment, c'est à Lembras qu'il faut vous arrêter. Au programme, des manèges, un vide-grenier, une exposition de voitures de tunning et un cirque équestre.

Sigoulès et Flaugeac... On peut manger des œufs et pêcher la truite. Près du petit lac de Sigoulès et Flaugeac on cumule les plaisirs avec un concours de pêche à la truite organisé dès le matin. L'omelette fera son entrée à 13h.

L'omelette est également à déguster dans les communes de Creysse, Mouleydier, Lamonzie-Saint-Martin, Lanquais, Saint-Laurent-des-Vignes et Saint-Pierre-d'Eyraud

Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de goûter à l'omelette à l'aillet le 1er mai, une session de rattrapage est prévue ce dimanche dans la commune de Bosset.