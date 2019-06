Ecoutez Bleu Running avec Marjorie et Eric Thomas de Run Green Metz

Bleu Running, c'est une chronique pour les passionnés de course à pieds, présentée par Marjorie et Eric Thomas de la boutique Run Green à Metz. Equipement, conseil, alimentation, rendez-vous dans la région... à vos baskets !

Metz, France

Marjorie et Eric Thomas vous donnent rendez-vous tous les samedis à 7h15 sur l'antenne de France Bleu Lorraine, pour partager leur passion de la course et de tout ce qui va avec pour se sentir bien dans ses baskets.

Bleu Running à réécouter sans modération

Pourquoi courir ? Trois belles raisons : les bienfaits pour la santé, la perte de poids, l'arrêt de la cigarette. Et ce n'est pas cher : une paire de basket, un short, et c'est parti. Il y a actuellement un bel engouement pour la course. C'est un sport facile d'accès, qui permet de s'évader. IL vaut mieux courir 3 fois 30 mn par semaine, qu'une fois 1h30, il faut de la régularité. Les conseils d'Eric et Marjorie à écouter ici :

Peut-on courir quand on a du surpoids ? Avec le feu vert de votre médecin, démarrez progressivement en alternant course et marche. La course ne fait pas uniquement fondre, votre corps va se transformer, il va se sculpter. Le muscle est plus lourd que la graisse, il faut donc également rééquilibrer son alimentation pour perdre du poids. Tous les conseils de Eric et Marjorie à écouter ici :

Le concept Run Green

Run Green, c'est le spécialiste de la course à pied et de la randonnée, mettant en avant des marques respectueuses de l'environnement, à Metz. Vous trouverez la boutique Run Green à Scy-Chazelles.

Run Green Metz, c’est l'histoire de Marjorie et Eric, un couple de passionnés de trails, marathons et triathlons. Après avoir remporté des tomates lors d’une course à Marmande, ils ont décidé d’ouvrir un shop spécialisé proposant un nouveau concept. Si tu pousses la porte du shop, on te conseille pour bien t’équiper, mieux manger et surtout bien vieillir !

Tous les profils peuvent être chaussés ! Il existe des baskets pour tous les coureurs ! Qu’ils soient débutants ou confirmés ! En recherche de performances ou d’une pratique loisir. Et le petit plus de la boutique Run Green sera de troquer vos euros à chaque passage en caisse contre des œufs de la ferme locale ou contre des légumes bios du producteur du coin, du miel, de la bière artisanale, etc...

Adresse : Run Green, 38 Voie de la Liberté, 57160 Scy-Chazelles

Mail : eric.thomas@rungreenshop.fr

Tél : 06 69 38 73 34

Retrouvez également Run Green sur Facebook