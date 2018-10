Beauvais, France

Pour succéder à Paoulina Prylutska, Miss Picardie 2017, quinze candidates vont se présenter à l'élection de Miss Picardie 2018.

Le dimanche 14 octobre à 15h à l'Elispace de Beauvais, une quinzaine de jeunes filles âgées de 19 à 23 ans vont se présenter devant le jury présidé par Eldie Gossuyn, Miss France 2001, animatrice radio et télé. Le public sera présent pour assister à la fête du glamour et de l'élégance. La gagnante recevra le titre et la couronne de Miss Picardie 2018.

Réservations : www.ticketmaster.fr ou www.francebillet.com

France Bleu Picardie partenaire de Miss Picardie 2018

Cette élection est l'occasion d'une grande fête présentée par Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et Maxime Schneider, délégué Régional Miss France et animateur à France Bleu Picardie. Autour d'eux, de nombreux invités : Elodie Gossuyn, Camille Cerf, Miss France 2015, Jérémy Charvet, Ashley Fortes, Olympe. Et lors de cette élection, vous pourrez assister au grand show Miss France avec Maëva Coucke, Miss France 2018 et ses dauphines.

L'heureuse élue sera l'invitée exceptionnelle de France Bleu Picardie le lundi 15 octobre 2018, de 7h à 7h30. Elle partagera ensuite le petit-déjeuner avec les gagnants dans les locaux.

Gagnez vos places VIP

Répondez à notre quiz ci-dessous et remportez des entrées VIP qui comprennent :

L’ élection

Le show

Un cocktail

Une rencontre en coulisses avec Maeva Coucke, Miss France 2018

en coulisses avec Une invitation petit-déjeuner à France Bleu Picardie lundi 15 octobre de 7h30 à 8h pour une séance photo-dédicace avec la nouvelle Miss Picardie.

Pour en savoir plus sur les candidates, écoutez France Bleu Picardie.

Bonne chance à tous !