Elle est vraiment Fêno, phénoménale la Normandie ! et elle s'expose

Caen, France

Les normands le savent : la Normandie est exceptionnelle ! Il nous fallait un festival pour l'exposer : Fêno est né ! La Région Normandie organise le Festival de l'Excellence Normande, du 12 au 14 avril, au parc des Expositions à Caen.

Pendant trois jours, venez profitez des démonstrations, animations, concerts, rencontres et de gastronomie.

Le site du FÊNO

Le FÊNO : nouveau rendez-vous du "made in Normandie"

Au parc des expositions de Caen, plus de 250 exposants, 350 intervenants et ambassadeurs du « made in Normandie » vous attendent autour de cinq espaces :

Grains de beauté et la ferme FÊNO : agriculture, pêche... et une mini-ferme à l'extérieur du parc des expositions.

agriculture, pêche... et une mini-ferme à l'extérieur du parc des expositions. À toutes jambes et FÊNO sports : toutes les énergies et en extérieur des animations sportives pour dépenser votre énergie.

toutes les énergies et en extérieur des animations sportives pour dépenser votre énergie. Deux mains : le numérique, la santé, la cosmétique, la couture , la décoration... et le travail des matières.

le numérique, la santé, la cosmétique, la couture , la décoration... et le travail des matières. Cœurs battants : patrimoine, architecture, paysages, cirque, théâtre, opéra, musiques actuelles, peinture… avec FÊNO galerie , FÊNO Studio ou encore FÊNO Librairie !

: patrimoine, architecture, paysages, cirque, théâtre, opéra, musiques actuelles, peinture… avec , ou encore ! L’eau à la bouche : agroalimentaire avec producteurs, food trucks, et grands chefs normands.

Un espace scénique de 100 m² ouvert aux artistes et personnalités normandes. Vous y ferez des rencontres avec des auteurs, des personnalités normandes et une « FÊNO Boutique » présentera de nouveaux créateurs et marques normandes autour du principe du pop-up store.

Tout savoir sur le programme du FÊNO

Pratique

Parc des expositions Caen. Entrée libre et gratuite

Vendredi 12 avril : 10h – 20h

Samedi 13 avril : 10h – 23h (21h fermeture des stands / restauration et animations jusqu’à 23h)

Dimanche 14 avril : 10h – 18h

Un aperçu des animations proposées

(pour plus de détails, consultez le programme du FÊNO)

FÊNO Ferme & FÊNO Ecurie : Retrouvez les animaux emblématiques de la Normandie, qu’ils soient originaires de la région ou élevés dans la région, sur les espaces extérieurs de "Grain de beauté"

Studio FENO : Projections de plusieurs courts-métrages

Démonstration culinaire Espace : L'eau à la bouche, animation proposée par Flyin'Chef

FENO Boutique : les marques made in Normandie : Les savons de Joya, Birdz Wear, H2O Parapluies, Boutique My Boo, Blow factory, Dulcie, Quatre cent quinze (Le Super atelier), Création de mobilier Sylvain Tranquart, Cherwood, King Nelson X.

Sculpture "La dernière valse" par Romain Reveilhac , sculpteur normand contemporain s'exprimant à travers des œuvres étonnantes, alliant bois et inox.

Aéroplume : ballon dirigeable, individuel, gonflé à l’hélium, qui permet de s’envoler en battant des ailes.

Déambulation de Laïa le robot humanoïde Combat médiéval avec le béhourt de Diex Aïe

Déambulation Cidre et Dragons

Animation base-ball de la Ligue de Normandie de Base ball avec Dylan Gleeson, membre de la Team Normandie.

La vraie vie des pirates Du théâtre de rue avec la Compagnie AfAg Théâtre

Draco se lâche à 100% : One Man Show Magie & Humour

Maxime Beaussire : participez à une séance de boxe encadrée par la Ligue de Normandie de Boxe etla présence du champion Maxime Beaussire

Rencontre avec l'équipe féminine du HAC

Chaunu fait son show ! spectacle humouristique

Rondinox : Théâtre

Free Jump : spectacle équestre de Pierre Fleury.

Tic Tac / Solo Danse sur Canapé : danse circassienne

Rencontres avec les médaillés Olympiades des métiers

Joe & Joe : spectacle burlesque

Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la stratégie, surtout chez les autres !

Emmanuel Petit, Champion du monde de football avec son polar : "Il y a 10 000 raisons de tuer des gens dans le foot"

Strange O'Clock : chanson - musique aux racines Blues et Africaines

Leone : chanson avec Virginie Voeltzel

Échauffement des Courants de la Liberté : échauffement collectif en musique et sortie running sur la prairie et voie verte.

NORKitO : spectacle musical pour enfants avec les musiciens-artistes du cirque Norkito.

Paroles d'auteurs : rencontre avec 3 auteurs des Editions du Vistemboir dans la rubrique "le polar en Normandie".

Compagnie Max et Maurice : spectacle de rue, d’humour et de bon goût pour petits et grands de 5 à 99 ans.

Gene Clarksville & Play : chansons, musique.