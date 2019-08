Embouteillage monstre sur la RN7 à Tourves prévu le 15 aout 2019

Tourves, France

Le 15 août dans les années 60 était un jour crucial pour les vacanciers obligés d’emprunter la Nationale 7 au risque de se trouver dans un bouchon et notamment dans la commune de Tourves reconnu nationalement comme l’incontournable bouchon des vacances.

Tous les deux ans « l’association Nationale Historique Provence » organise dans le petit village de Tourves traversé dans les années 60 par la Nationale 7, une pause nostalgique afin de recréer pendant quelques heures la vie d’autrefois.

« Quand est-ce qu'on arrive ? »

Les plaisirs et les difficultés étaient quotidiens en saison estivale, cette période n’était pas toujours agréable pour les habitants, mais les jeunes comme les anciens avaient une distraction assurée. Les automobilistes traversaient le centre du village et, dans une courbe qui empêchait la visibilité aux conducteurs, créaient inévitablement le blocage de la circulation connu nationalement par les vacanciers comme, "le Bouchon de Tourves". Aujourd’hui, grâce à l’initiative de l’association les Tourvains et les nombreux visiteurs s’amusent et font la fête en recréant le bouchon mémorable estival du milieu du siècle dernier.

Il ne s’agit pas d’un défilé de voitures anciennes mais bien de reconstituer les encombrements de l’époque par des véhicules mis en circulation de 1935, un an avant les congés payés et 1968 date de l’ouverture de la déviation du village.

Les tenues d’époque sont recommandées pour les conducteurs et les passagers, comme les galeries avec bagages sur le toit les remorques ou les caravanes anciennes.

Le 15 août 2019 sera la 6ème édition de ce retour aux années 60, l’association attend comme à chaque fois des milliers de spectateurs nostalgiques ou simplement amoureux des belles voitures et d’une journée mémorable.

