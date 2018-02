L'espace multi-loisirs des Mathes, en Charente-Maritime, accueille ce weekend l'exposition "Play & Leg", dédiée aux Lego et aux Playmobil. Une vingtaine de scènes, historiques le plus souvent, ont été reconstituées par des collectionneurs. Et notamment la libération de la poche de Royan en 1945.

Les Mathes, France

L'entrée est gratuite ! Tout l'espace multi-loisirs des Mathes, en Charente-Maritime, accueille ce weekend les passionnés de Lego et de Playmobil, venus de toute la France (mais aussi d'Espagne) pour se retrouver et présenter une partie de leurs collections, sous forme de scènes, ou plus précisément des dioramas, une vingtaine au total.

Une annexe est dédiée à l'univers Star Wars, et la salle principale abrite une reconstitution plus ou moins réappropriée de la bataille de Trafalgar tout en Lego, ou encore celle de Waterloo en Playmobil, mais aussi, hommage à la Charente-Maritime, un diorama de la libération de la poche de Royan.

Sans être une reconstitution historique, les passionnés ont voulu présenter une reconstitution réaliste de la libération de la poche de Royan. © Radio France - Damien Triomphe

"Ce n'est pas totalement historique, mais dans l'ensemble, on n'est pas loin de la vérité" explique Olivier, venu de Nice, l'un des 12 collectionneurs à avoir participé à la création de la scène, "tous les personnages sont customisés, peints et transformés, pour être les plus réalistes possibles. Ce ne sont donc pas des jouets qu'on retrouve à la vente." Des miniatures, véhicules et bâtiments, viennent compléter le décor. Le résultat d'un travail minutieux... mais aussi coûteux ! "On est 12 à avoir participé. Il y a à peu près 60 000 euros de matériel sur la table" ajoute Régis. Beaucoup d'argent, pour des jouets ? "C'est du Playmobil, mais c'est aussi de la création. C'est ça qu'il faut comprendre !"

La troisième édition de l'exposition "Play & Leg" se poursuit ce dimanche, de 9 heures 30 à 18 heures, à l'espace multi-loisirs des Mathes.