75015 Paris, France

Ils étaient plus de 200 à avoir répondu à l'appel ce dimanche matin, malgré un ciel parfois menaçant, auditeurs de France Bleu ou adhérents de la Fédération Française de la randonnée pédestre.

Rendez-vous fixé Porte de Versailles pour une randonnée de 7,5 km à travers le 15e arrondissement avec comme fil rouge... des espaces verts ! Très vite le ton est donné avec la découverte de la Petite ceinture, quelques centaines de mètres de promenade aménagée et arborée sur le parcours de l'ancienne voie ferrée, à quelques dizaines de mètres des boulevards des Maréchaux ! Une belle surprise qui donne le ton de cette matinée

Rando France Bleu sur la petite ceinture - 15e arrondissement de Paris © Radio France - Laurent Coviaux

La rando continue à travers le 15e arrondissement, ponctuée de passages dans le parc André Citroën, le square Boucicaut, les squares Violet ou Pablo Casals, petits îlots de verdure aménagés qui permettent une promenade sereine. Au programme aussi plusieurs pauses afin de découvrir notamment l'emplacement rue Nélaton du vélodrome du Vel d'Hiv, devenu tristement célèbre en 1942, et matérialisé aujourd'hui par une plaque commérative, ou encore faire connaissance avec le GR2024, inauguré en juin 2017 en soutien à la candidature de Paris aux JO

Rando France Bleu - île aux cygnes, Paris 15e © Radio France - Laurent Coviaux

Dernière étape enfin, l'île aux Cygnes qui partage la Seine en deux entre les ponts de Bir-Hakeim et de Grenelle, avec à son extrémité une réplique de la célèbre statue de la Liberté du sculpteur Auguste Bartholdi... avant d'arriver à la Maison de la Radio, où les randonneurs ont peu rejoindre les nombreuses activités organisées à l'occasion de Radio France fête le sport avec Play International.

Arrivée de la Rando France à la Maison de la radio © Radio France - Laurent Coviaux

Un grand merci à Daniel Ramey, président du Comité de Paris de la Fédération Française de la Randonnée pédestre, et à son équipe de bénévoles, qui ont organisé et guidé cette randonnée, n'hésitez pas à venir découvrir toutes leurs activités et randonnées sur le site rando-paris.org