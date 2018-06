Mulhouse, France

Le zoo de Mulhouse est né en 1868 et se nomme alors le "parc du peuple", un lieu de distraction et de loisirs pour la classe ouvrière. Depuis, le parc a bien évolué. Il est aujourd'hui au premier plan pour l'étude et la conservation des espèces, que ce soit végétale et animale. Nous vous avons fait découvrir la vie de ce lieu très particulier.

Le zoo, hier et aujourd'hui

Retour sur la naissance du parc avec François Wagner, historien mulhousien. Saviez-vous que le premier gros animal n'arrivera qu'en 1993 ? C'était les ours bruns.

L'histoire du zoo de Mulhouse avec François Wagner, historien Copier

C'est l'agglomération de Mulhouse, la MAA, qui gère aujourd'hui le zoo. Elle a investit plus de 10 millions d'euros sur les dix dernières années. Le premier site touristique du Haut-Rhin est une belle vitrine pour la ville. Le budget de fonctionnement est conséquent, partagé entre les salaires, part la plus importante, et l'entretien (soins vétérinaires, médicaments, le bien-être animal, la nourriture...). De nouveaux investissements sont prévus dans les prochaines années, 12 millions pour la création d'un espace Afrique avec girafes, hippotames nains, gazelles... un nouvel espace pour les lémuriens, l'arrivée d'animaux extraordinaires comme les dragons de Komodo, un wombat, des fourmis géantes...

Brice Lefaux, directeur du zoo et Jean-Claude Eicher, vice président en charge du tourisme Mulhouse Copier

L'objectif du zoo est de préserver les espèces et la biodiversité. C'est le bien-être des animaux qui anime le coeur des personnes qui y travaillent. Brice Lefaux, vétérinaire et directeur du zoo depuis 8 ans, expose les missions du parc zoologique et botanique de Mulhouse à Nadine Dehaye dans l'émission "La vie en Bleu". "Il construit un pont entre l'urbain et la nature".

Une équipe aux petits soins

Nous avons reçu les équipes de vétérinaires et soigneurs. Chacun a son secteur et a en charge le nourrissage, la surveillance, l'entrainement médical (essentiel pour que les animaux acceptent les soins et manipulations des vétérinaires), l'entretien des enclos... Chacun a ses petits chouchous.

Marine Braconnais est chef soigneur au zoo de Mulhouse Copier

Les nouvelles naissances sont une fierté, les dernières en date : suricates, loutres, loups à crinière, ouistiti pygmée, ... et n'oublions pas la célèbre Nanuq, petite oursonne blanche née en 2017, star du zoo. Jean-Marc Derler en charge du secteur des ongulés nous a présenté un petit zèbre de Grèvy, né il a quelques jours, à voir dans la vidéo ci-dessous.

Les plantes ont aussi leur place

Le conservatoire botanique est installé au service Jardins publics et espaces verts à la pépinière municipale de la ville de Mulhouse. Ils étudient et cultivent des plantes, des espèces en voies de disparition en Alsace (Il y a 200 espèces en danger dans la région). Ils conservent également des graines du monde entier, venant de zones fragiles. Le parc zoologique permet ainsi de présenter de nombreuses espèces de plantes en situation aux visiteurs : jardin des hydrangéas, jardin des rhododendrons, jardin des sens, jardin de rocaille, plusieurs espèces de bambous ...

Mais aussi....

Des animations pour tous : tout au long des allées de petits jeux et des panneaux pour découvrir les animaux et les plantes, des lectures pour les enfants, vous pouvez organiser votre anniversaire au zoo, participer au réveil ou au coucher des animaux,...

Et si vous avez un creux, le zoo a son auberge. Philippe Lebrand, le gérant de l'établissement était l'invité de "On cuisine ensemble" avec Nadine Dehaye pour présenter sa carte, axée sur les spécialités alsaciennes.