Rennes, France

120 exposants invitaient, ce samedi 06 et ce dimanche 07 octobre, les 10 000 visiteurs du salon du Vintage à voyager dans les années 50 à 70. Un véritable temple du rétro pour les chineurs et amateurs d’objets anciens. Et sur 2000 m2, il y avait le choix : voitures de collection, vinyles, pin’s, jeux d’arcades, vieilles affiches… Sans oublier, une plongée immersive dans les années 1960 à 1975 avec une exposition sur le thème des années oranges.

Voici quelques photos pour les plus nostalgiques d’entre vous.

Les Pif Gadget semblent avoir du succès © Radio France - Maxime Bossonney

De belles carrosseries rutilantes étaient exposées © Radio France - Maxime Bossonney

Le stand des vinyles est un incontournable © Radio France - Maxime Bossonney

Cela fait maintenant quelques années que les jeux d'arcades sont à la mode © Radio France - Maxime Bossonney

La plaque en métal, l'élément numéro 1 de la décoration vintage © Radio France - Maxime Bossonney