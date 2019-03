EURL Henriet Daniel, partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon

Châtillon-le-Duc, France

Avec 30 ans de métier et 20 ans de pratique en tant qu’artisan peintre indépendant, Daniel Henriet possède une expérience et un savoir-faire irremplaçables pour répondre à chaque demande des particuliers, copropriétés, entreprises, magasins ou collectivités. S’adaptant aux constructions neuves comme aux travaux de rénovation, votre peintre professionnel vous propose ainsi des prestations personnalisées. Professionnel de la peinture, Daniel Henriet maîtrise en outre plusieurs techniques de décoration d’intérieur, pour des murs et plafonds habillés selon vos goûts ou vos exigences professionnelles : pose de pierres de parement, de textures à peindre, réalisation d’enduits à effets, pose de papier peint, pose de plafonds tendus, etc. Votre peintre indépendant réalise également la pose et la rénovation de vos sols en parquet massif ou contrecollé, parquet stratifié, revêtements plastiques, moquette… ou encore, votre peinture extérieure (depuis le nettoyage haute pression jusqu’au choix de la peinture adaptée, en passant par le traitement fongicide.) La société Daniel Henriet vous propose bien plus que des prestations de décoration d’intérieur, peinture extérieure, pose et rénovation de sol : son savoir-faire s’exprime dans l’art de la vitrerie (simple ou double vitrage) ou encore la pose de plaques de plâtre (l’idéal pour votre isolation intérieure (murs et sols) et vos cloisons séparatives, accompagnées des petites menuiseries complémentaires (portes, plinthes, verrières industrielles...), ou les dalles de plafond et bardages.

EURL Henriet Daniel est partenaire du Club des auditeurs de France Bleu Besançon et offre 10% sur la facture des travaux effectués au détenteur de la carte du Club.

