Les enfants apprennent à fabriquer des cordages à l'ancienne à Douarnenez

Douarnenez, France

Ficelles à la main, Pierre Jestin coordonne l'activité du jour. Au programme de ce jeudi après-midi : fabrication de cordage à l'ancienne. Avant de commencer l'activité, la dizaine d'enfants, accompagnée par leurs parents et grand-parents, écoute les premières informations.

Première étape : savoir que l'on ne fabrique pas une corde, on la "commet". Après quelques minutes d'historique sur cette ancienne activité, les enfants prennent place autour de la structure en bois pour "torroner". "C'est-à-dire qu'il faut emmêler les ficelles, les unes aux autres pour qu'elle soient bien tendues. Ainsi, la corde ne se décommettra pas" explique Pierre Jestin. Une fois les trois jeunes mousses à leur poste, c'est parti! Il faut tourner, et vite, pour que les ficelles n'en fassent plus qu'une. De leurs petits bras, les enfants moulinent et se relaient. Objectif : obtenir une corde parfaite à ramener chez soi en souvenir.

Une sortie familiale

Huguette et Claude reçoivent leurs petits-enfants à chaque vacances. "On vient toujours ici pour les activités. Hier par exemple, on a participé à la manipulation de poulies. Ça leur plait à chaque fois".

Une fois l'activité terminée, les nouveaux incollables sur le cordage de l'ancien temps, peuvent se balader dans le musée et profiter de l'exposition sur l'empreinte de Rome en Armorique.

Pratique

L'activité de cordage à l'ancienne se déroule encore ce jeudi à partir de 15h. Pour les archéologues en herbe, une initiation aux méthodes de fouille archéologique est proposée au Port-Musée de Douarnenez, à 15h, ce vendredi. Les places étant limitées pour cette activité, la réservation est fortement conseillée.

Contact:

Port-Musée de Douarnenez: 02.98.92.65.20

Entrée : adulte : 5,50€ Réduit-enfant : 3,50€ Famille : 15€ Animations sans supplément