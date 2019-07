Festival Danse avec le Monde à Brix du 7 au 11 août

Brix, France

"Danse avec le Monde" est un festival organisé tous les 3 ans qui accueille des groupes venus des 4 coins de la planète pour une semaine de fête, d’échange et de partage avec les Normands.

Au programme du festival "Danse avec le Monde" 2019 à Brix :

Aubades des groupes dans le village de Brix, atelier de danse, apéro-concert et grands spectacles sous un chapiteau d'une capacité de 900 places. Les groupes seront aussi présents à partir de 10h30 le jeudi 8 août sur le marché de Cherbourg, et vendredi 9 août sur le marché de Valognes.

Vendredi 9 août à 21h : Grand spectacle sous chapiteau avec tous les groupes.

Samedi 10 août à 15h : Atelier de danse gratuit et ouvert à tous.

Samedi à 21h : Grand spectacle sous chapiteau avec tous les groupes.

Dimanche 11 août à 11h : Cérémonie de l'amitié gratuite et ouverte à tous.

Dimanche midi à 11h45 : Apéro-Concert animé par les musiciens des groupes. Accès gratuit. Vente de grillades et frites sur place.

Dimanche après-midi à 14h30 : Grand spectacle sous chapiteau avec tous les groupes

Buvette et vente de crêpes sur place.

Les groupes présents au festival 2019 "Danse avec le Monde" de Brix :

L'ensemble Miqesia de Gramsh - ALBANIE

La Bethmalaise - Pyrénées – FRANCE

Surcos de mi tierra – PARAGUAY

I picciotti da purtedda - Sicile – ITALIE

Le P'tit Capé d'Brix – Normandie - FRANCE

Le festival "Danse avec le Monde" de Brix en pratique :

Tarif des spectacles : 13€/personne, gratuit pour les enfants de moins de 12ans.

Renseignements et réservations sur le site du festival '' Danse avec le Monde '' et à l’office de tourisme de Valognes au 02 33 40 11 55.