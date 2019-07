Festival des Jardins 2019 en vidéo : Agapé de Pierre-Alexandre Risser

Cette édition consacrée à la thématique du Paradis se décline en 30 jardins éphémères. Une découverte du domaine et du festival en 8 reportages avec Chantal Colleu-Dumond, la directrice du Domaine et du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire, au micro de Gaël Pénin.

Chaumont-sur-Loire, France

En grec, “Agape “ désigne l’amour divin et inconditionnel.

D’Homere à Khalil Gibran, de l’orée de l’Humanité à nos jours, l’amour est une préoccupation constante des êtres. Il se présente dans leur sommeil ou brûle en eux tel un feu sacré. Il se vit dans l’apaisement ou la fureur.

Ce jardin invite le visiteur à voyager entre ses rives multiples, douces ou passionnées. Dans l’écrin végétal de l’amour, les feuillages, en frissonnant, éveillent les sens, car l’amour, selon Platon, revêt aussi une forme physique : “Eros”. L’amour de l’esprit de l’autre est la troisième et dernière forme que reconnait le philosophe : “Philia”. En cheminant dans ce jardin, une prière pour le bien-aimé naitra peut-être sur les lèvres des amoureux... Le Paradis serait un amour désintéresse, une ode à l’amour pour l’amour !

Épicurien dans l’âme, amoureux des plantes, Pierre-Alexandre Risser imagine des écrins de verdure où il fait bon vivre.

Depuis près de 30 ans, il met sa créativité et sa connaissance du monde végétal au service des citadins, en transformant les jardins, les terrasses et les balcons en espaces apaisants, intimes et conviviaux.