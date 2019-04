Festival Houlgate Plein-Vent : gagnez un séjour de vacances

Houlgate, France

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2019, Houlgate fête le vent avec son festival Houlgate Plein-Vent. Pour cette nouvelle édition, le dragon est à l'honneur. Des cerfs-volants « Dragons » viendront du quatre coins du monde : Asie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et France.

Pendant deux jours, venez participer aux animations : vols de cerfs-volants géants, jardins du vent et bannières, initiations au pilotage de cerfs-volants ou encore au catamaran, au kayak ou au pilotage de drone, aux lâcher de bonbons et lâchers de doudous, la Foilante compétition conviviale de kitefoil et de windfoil et bien d'autres encore.

