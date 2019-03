Festival Le Livre à Metz 2019, gagnez des bons d'achat avec Hisler-Even et France Bleu Lorraine

Metz, France

Le festival Le Livre à Metz - Littérature & Journalisme se tient du 5 au 7 avril 2019 dans la capitale Lorraine. Pendant quatre jours et dans toute la ville, des temps de rencontres entre auteurs et lecteurs, avec plus de 220 invités dont des auteurs et journalistes étrangers et une soixantaine d'auteurs régionaux, 35 000 visiteurs attendus, et plus de 70 événements thématiques proposés dans différents lieux de la ville. L'invité d'honneur est cette année, Dany Laferrière, auteur de nombreux romans et membre de l'Académie Française.

La thématique de cette année tournera autour des "Désirs", de l’amour, des émotions, de l’art salvateur, des désirs de changements sociaux, de nature, d’intégration, de culture, d’engagements, d’Europe et d’autres, plus noirs, comme la vengeance ou la frustration

Retrouvez France Bleu Lorraine au coeur du Livre à Metz

Retrouvez votre radio, Place de la République à Metz, dans l'espace France Bleu. France Bleu Lorraine est en direct du grand chapiteau du Livre à Metz le vendredi entre 16 et 19h, et réalise un journal du salon au fil du samedi et du dimanche. Venez nous rejoindre et jouer.

Tentez votre chance ! Des bons de participation vous seront distribués à l'entrée du chapiteau, sur l'espace France Bleu ou téléchargeables ci-dessous. Remplissez-les, mettez-les dans l'urne disponible sur l'Espace France Bleu et remportez peut-être un des bons d'une valeur de 50 € valable à la Librairie Hisler-Even à Metz pour vous offrir tous les livres qui vous font envie ou gâter vos enfants.

Et rendez-vous sur l'espace France Bleu pour de nombreuses animations autour du livre tout au long du weekend :

Vendredi 5 avril : Le Labo des histoires propose des jeux avec les mots pour petits et grands.

: Le Labo des histoires propose des jeux avec les mots pour petits et grands. Samedi 6 avril de 14h à 16h : un atelier de sérigraphie animé par la graphiste Juliette Hoefler, venez imprimer vos marques pages, en découvrant cette technique d’impression artisanale. Petits et grands pourront ensuite repartir avec leur production personnalisée. On compte sur vous pour faire ressortir votre âme d’artiste !

Dimanche 7 avril : tout au long de la journée, l’association « Lire et faire lire » propose aux enfants de découvrir les albums de nos invités jeunesse. À écouter, tranquillement installés sur des coussins !

: tout au long de la journée, l’association « Lire et faire lire » propose aux enfants de découvrir les albums de nos invités jeunesse. À écouter, tranquillement installés sur des coussins ! Samedi et dimanche : lectures à voix basse, jeux de société… Les Évanescents d’Albane vous invitent à de nombreuses activités pour raconter des histoires, seul ou en famille.

